Чай с имбирем

Время: 5 минут
Порции: 4 – 6

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Приготовление:

  1. Очистите корень имбиря от кожуры. Нарежьте тонкими ломтиками.
  1. Залейте все ингредиенты кипятком и оставьте настояться на 5 минут.
  1. Чай процедите, чтобы не стал горчить после долгого настаивания.

Приятного аппетита!

Чай с каркаде

  • Время: 5 минут
  • Порции: 4 – 6


Фото Me food story

Приготовление:

  1. В большом заварнике или банке залейте лепестки каркаде кипятком.ї
  2. Оставьте настояться на 5 минут.
  3. Чай процедите, чтобы не стал слишком кислым.

Приятного аппетита!

Масала-чай

Время: 5 минут
Порции: 4 – 6


Фото Myo tea

Приготовление:

  1. Тщательно промойте чайные листья холодной водой и оставьте настояться на несколько минут.
  1. Доведите молоко до кипения, добавьте в него все специи.
  1. Добавьте в кастрюлю черный чай и варите напиток еще 3 – 4 минуты до получения бежевого оттенка.
  1. Снимите кастрюлю с огня и настаивайте чай под крышкой около 5 минут.

Приятного аппетита!

Рецепт какао

Время: 5 минут
Порции: 4 – 6


Фото The spruce eats

Приготовление:

  1. Вылейте молоко в кастрюлю и доведите до кипения.
  1. Смешайте какао с молоком, перемешайте.
  1. Разлейте напиток по стаканам и подавайте с маршмеллоу.

Приятного аппетита!