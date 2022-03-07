Чай с имбирем
Время: 5 минут
Порции: 4 – 6
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Приготовление:
- Очистите корень имбиря от кожуры. Нарежьте тонкими ломтиками.
- Залейте все ингредиенты кипятком и оставьте настояться на 5 минут.
- Чай процедите, чтобы не стал горчить после долгого настаивания.
Приятного аппетита!
Чай с каркаде
- Время: 5 минут
- Порции: 4 – 6
Фото Me food story
Приготовление:
- В большом заварнике или банке залейте лепестки каркаде кипятком.ї
- Оставьте настояться на 5 минут.
- Чай процедите, чтобы не стал слишком кислым.
Приятного аппетита!
Масала-чай
Время: 5 минут
Порции: 4 – 6
Фото Myo tea
Приготовление:
- Тщательно промойте чайные листья холодной водой и оставьте настояться на несколько минут.
- Доведите молоко до кипения, добавьте в него все специи.
- Добавьте в кастрюлю черный чай и варите напиток еще 3 – 4 минуты до получения бежевого оттенка.
- Снимите кастрюлю с огня и настаивайте чай под крышкой около 5 минут.
Приятного аппетита!
Рецепт какао
Время: 5 минут
Порции: 4 – 6
Фото The spruce eats
Приготовление:
- Вылейте молоко в кастрюлю и доведите до кипения.
- Смешайте какао с молоком, перемешайте.
- Разлейте напиток по стаканам и подавайте с маршмеллоу.
Приятного аппетита!