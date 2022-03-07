Зразы с грибами

  • Время: 40 – 50 минут
  • Порции: 6

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Фото Gourmandelle

Приготовление:

  1. Разомните картофель в пюре. Добавьте яйца, муку и перемешайте однородное тесто.
  1. Нарежьте лук и грибы небольшими кусочками и обжарьте на разогретой сковороде с маслом (8 – 10 минут).
  1. Отщипните от картофельного теста кусок, выложите в середину ложку грибной начинки и сформируйте сразу.
  1. Панируйте ее в муке и обжарьте на чистой сковороде с маслом 2-3 минуты с каждой стороны.

Приятного аппетита!

Зразы с мясным фаршем

  • Время: 40 – 50 минут
  • Порции: 6


Фото Ukrainiane foods recipes

Приготовление:

  1. Разомните картофель в пюре. Добавьте яйца, муку и перемешайте однородное тесто.
  1. Если вы будете использовать сырой фарш, обжарьте его с мелко нарезанным луком 10 минут до готовности. Сдобрите специями и перемешайте. Если готовое мясо – размельчите его на мелкие кусочки ножом или в мясорубке. Отдельно обжарьте нарезанный лук и смешайте.
  1. Отщипните от картофельного теста кусок, выложите внутрь ложку мясной начинки и сформируйте сразу.
  1. Панируйте ее в муке и обжарьте на чистой сковороде с маслом 2-3 минуты с каждой стороны.

Приятного аппетита!

Зразы с тушеной капустой

  • Время: 40 – 50 минут
  • Порции: 6


Фото Ukrainiane recipes

Приготовление:

  1. Разомните картофель в пюре. Добавьте яйца, муку и перемешайте однородное тесто.
  1. Нарежьте белокочанную капусту, притушите ее на сковороде с маслом. Добавьте мелко нарезанный лук и потушите до мягкости. Можно влить 1 стакан воды. Сдобрите все специями и перемешайте.
  1. Отщипните от картофельного теста кусок, выложите внутрь ложку начинки и сформируйте сразу.
  1. Панируйте ее в муке и обжарьте на чистой сковороде с маслом 2-3 минуты с каждой стороны.

Приятного аппетита!