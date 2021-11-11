Домашняя котлета по-киевски: готовим с Ярославским

11 ноября 2021 , 17:29
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Источник:

инстаграм Владимира Ярославского

Котлета по-киевски – одно из популярнейших блюд украинской кухни. Вы еще не готовили его дома? Тогда самое время попробовать, приготовив заодно идеальный гарнир к ней – пюре из картофеля или зеленого горошка.

Обычно котлета по-киевски готовится из куриного филе с косточкой от крыла. Но Владимир Ярославский резонно счел, что из одного филе вам будет готовить легче. Поэтому его рецепт – без косточки.

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Котлета по-киевски

Время: 60 – 80 минут
Порции: 8


Котлета по-киевски / Фото со страницы шеф-повара

Ингредиенты на 1 порцию:
– 60 – 80 граммов куриного филе;
– 15 граммов сливочного масла;
– 2 грамма зелени;
– панировочные сухари;
– яйцо для панировки;
– мука;
– масло для фритюра.

Приготовление:

  1. Нарежьте куриное филе тонкими пластинками, срежьте прожилки.


Приготовление блюда / Фото со страницы шеф-повара

  1. Измельчите укроп или другую любимую зелень ножом.
  2. Сливочное масло нарежьте кусочками и обваляйте их в измельченной зелени. Отправьте масло в морозилку.
  3. Куриное мясо разделите согласно весу, отбейте, чтобы оно стало нежнее и тоньше.


Приготовление блюда / Фото со страницы шеф-повара

  1. На каждый пласт мяса выложите кусочек масла и сормируйте рулетики.

Все котлеты заворачиваю в одну сторону – держа руки лодочкой,
 –  пояснив Владимир Ярославский.

  1. Сформированные котлеты отправьте в морозилку.
  2. В отдельной емкости смешайте два куриных яйца с двумя столовыми ложками воды. Тщательно взбейте смесь вилкой.
  3. Замороженные котлеты запанируйте сначала в муке, затем в яйцах и сухарях. Повторите провесс, чтобы панировка была плотнее.
  4. Разогрейте глубокой сковороде масло. Обжарьте котлеты во фритюре до золотистой корочки.
  5. Отправьте котлеты в духовку, чтобы они проготовились и внутри.

Догреваю котлеты в духовке, пока на поверхности не появятся пузырьки масла – это значит, что... внутри закипело и котлета готова. У меня этот процесс занял 5 – 6 минут,
 –  отметил шеф-повар.

  1. Готовую котлету по-киевски подавайте к столу горячей.

Приятного аппетита!

 

Автор: Богданна Рибак