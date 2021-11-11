Домашняя котлета по-киевски: готовим с Ярославским
Источник:инстаграм Владимира Ярославского
Котлета по-киевски – одно из популярнейших блюд украинской кухни. Вы еще не готовили его дома? Тогда самое время попробовать, приготовив заодно идеальный гарнир к ней – пюре из картофеля или зеленого горошка.
Обычно котлета по-киевски готовится из куриного филе с косточкой от крыла. Но Владимир Ярославский резонно счел, что из одного филе вам будет готовить легче. Поэтому его рецепт – без косточки.
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Котлета по-киевски
Время: 60 – 80 минут
Порции: 8
Котлета по-киевски / Фото со страницы шеф-повара
– 60 – 80 граммов куриного филе;
– 15 граммов сливочного масла;
– 2 грамма зелени;
– панировочные сухари;
– яйцо для панировки;
– мука;
– масло для фритюра.
Приготовление:
- Нарежьте куриное филе тонкими пластинками, срежьте прожилки.
Приготовление блюда / Фото со страницы шеф-повара
- Измельчите укроп или другую любимую зелень ножом.
- Сливочное масло нарежьте кусочками и обваляйте их в измельченной зелени. Отправьте масло в морозилку.
- Куриное мясо разделите согласно весу, отбейте, чтобы оно стало нежнее и тоньше.
Приготовление блюда / Фото со страницы шеф-повара
- На каждый пласт мяса выложите кусочек масла и сормируйте рулетики.
Все котлеты заворачиваю в одну сторону – держа руки лодочкой,
– пояснив Владимир Ярославский.
- Сформированные котлеты отправьте в морозилку.
- В отдельной емкости смешайте два куриных яйца с двумя столовыми ложками воды. Тщательно взбейте смесь вилкой.
- Замороженные котлеты запанируйте сначала в муке, затем в яйцах и сухарях. Повторите провесс, чтобы панировка была плотнее.
- Разогрейте глубокой сковороде масло. Обжарьте котлеты во фритюре до золотистой корочки.
- Отправьте котлеты в духовку, чтобы они проготовились и внутри.
Догреваю котлеты в духовке, пока на поверхности не появятся пузырьки масла – это значит, что... внутри закипело и котлета готова. У меня этот процесс занял 5 – 6 минут,
– отметил шеф-повар.
- Готовую котлету по-киевски подавайте к столу горячей.
Приятного аппетита!