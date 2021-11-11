Зазвичай котлета по-київськи готується з курячого філе з кісточкою від крила. Та Володимир Ярославський слушно вирішив, що із самого філе вам буде готувати легше. Тож його рецепт – без кісточки.

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Котлета по-київськи

Час: 60 – 80 хвилин

60 – 80 хвилин Порції: 8



Котлета по-київськи / Фото зі сторінки шеф-кухаря

Інгредієнти на 1 порцію:

– 60 – 80 грамів курячого філе;

– 15 грамів вершкового масла;

– 2 грами зелені;

– панірувальні сухарі;

– яйце для панірування;

– борошно;

– олія для фритюру.

Приготування:

Наріжте куряче філе тонкими пластинками, зріжте прожилки.



Приготування страви / Фото зі сторінки шеф-кухаря

Посічіть кріп або іншу свою улюблену зелень ножем.

Вершкове масло наріжте й обваляйте кожен шматочок у подрібненій зелені. Відправте масло до морозилки.

Куряче м'ясо розділіть згідно з вагою, відбийте, щоб воно стало ніжнішим та тоншим.



Приготування страви / Фото зі сторінки шеф-кухаря

На кожен пласт м'яса викладіть шматочок масло й сформуйте рулетики.

️Усі котлети загортаю в одну сторону – тримаючи руки човником,

– пояснив Володимир Ярославський.

Сформовані котлети відправте до морозилки.

В окремій посудині змішайте два курячих яйця з двома столовими ложками води. Ретельно збийте суміш виделкою.

Заморожені котлети запаніруйте спочатку в борошні, далі в яйцях та сухарях. Повторіть процес, щоб паніровка вийшла щільнішою.

Розігрійте у глибокій сковорідці олію й обсмажте котлети у фритюрі до золотавої скоринки.

Поставте котлети до духовки, щоб вони пропеклися й усередині.

Догріваю котлети в духовці, поки на поверхні не з’являться бульбашки масла, – це означає, що... всередині закипіло й котлета готова. В мене цей процес зайняв 5 – 6 хвилин,

– зауважив шеф-кухар.

Готову котлету по-київськи подавайте до столу гарячою.

Смачного!