Обычно котлета по-киевски готовится из куриного филе с косточкой от крыла. Но Владимир Ярославский резонно счел, что из одного филе вам будет готовить легче. Поэтому его рецепт – без косточки.

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Котлета по-киевски

Время: 60 – 80 минут

Порции: 8



Котлета по-киевски / Фото со страницы шеф-повара

Ингредиенты на 1 порцию:

– 60 – 80 граммов куриного филе;

– 15 граммов сливочного масла;

– 2 грамма зелени;

– панировочные сухари;

– яйцо для панировки;

– мука;

– масло для фритюра.

Приготовление:

Нарежьте куриное филе тонкими пластинками, срежьте прожилки.



Приготовление блюда / Фото со страницы шеф-повара

Измельчите укроп или другую любимую зелень ножом. Сливочное масло нарежьте кусочками и обваляйте их в измельченной зелени. Отправьте масло в морозилку. Куриное мясо разделите согласно весу, отбейте, чтобы оно стало нежнее и тоньше.



Приготовление блюда / Фото со страницы шеф-повара

На каждый пласт мяса выложите кусочек масла и сормируйте рулетики.

Все котлеты заворачиваю в одну сторону – держа руки лодочкой,

– пояснив Владимир Ярославский.

Сформированные котлеты отправьте в морозилку. В отдельной емкости смешайте два куриных яйца с двумя столовыми ложками воды. Тщательно взбейте смесь вилкой. Замороженные котлеты запанируйте сначала в муке, затем в яйцах и сухарях. Повторите провесс, чтобы панировка была плотнее. Разогрейте глубокой сковороде масло. Обжарьте котлеты во фритюре до золотистой корочки. Отправьте котлеты в духовку, чтобы они проготовились и внутри.

Догреваю котлеты в духовке, пока на поверхности не появятся пузырьки масла – это значит, что... внутри закипело и котлета готова. У меня этот процесс занял 5 – 6 минут,

– отметил шеф-повар.

Готовую котлету по-киевски подавайте к столу горячей.

Приятного аппетита!