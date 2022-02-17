Предлагаем вам рецепт кашотто из перловой крупы со свеклой, курицей и капустой. Кашотто – это известный аналог итальянского ризотто, но вместо риса используется перловка или гречка.
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Благодаря добавлению овощей блюдо получается полезным и питательным. Попробуйте – это действительно вкусно!
Рецепт кашотто со свеклой и курицей
Время: 1 час
Порций: 2
Невероятное наслаждение / Фото kwestiasmaku
Ингредиенты:
- 350 грамм куриного филе;
- 1 столовая ложка соевого соуса;
- 3 столовых ложки оливкового масла;
- пол луковицы;
- 1/2 чайной ложки сушеного тимьяна;
- 1/4 стакана сухой перловой крупы;
- 1/4 стакана белого вина;
- 300 грамм свеклы;
- 1/2 стакана куриного бульона;
- 2 большие горсти молодой капусты;
- соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- Курицу нарезать кубиками, приправить солью, перцем, полить соевым соусом и столовой ложкой оливкового масла, тщательно перемешать.
- В большую сковороду налейте 2 столовых ложки оливкового масла и обжарьте курицу.
- Добавьте нарезанный кубиками лук, посыпьте тимьяном и, помешивая, жарьте около 2 минут, пока овощи не станут мягкими.
- Добавьте крупу и обжарьте их вместе некоторое время.
- Влейте вино и варите 1 – 2 минуты.
- Добавьте очищенную и натертую свеклу и обжарьте ее вместе.
- Влейте горячий бульон, перемешайте и доведите до кипения.
- Приправьте свежемолотым перцем и солью.
- После закипания накройте крышкой и варите около 25 минут, постоянно перемешивая. Потом снимите крышку и помешивайте, пусть испарится остальная жидкость.
- Добавьте нарезанные листья капусты и тушите около 10 минут, осторожно помешивая, пока капуста не станет мягкой.
Приятного аппетита!