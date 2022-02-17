Предлагаем вам рецепт кашотто из перловой крупы со свеклой, курицей и капустой. Кашотто – это известный аналог итальянского ризотто, но вместо риса используется перловка или гречка.

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Благодаря добавлению овощей блюдо получается полезным и питательным. Попробуйте – это действительно вкусно!

Рецепт кашотто со свеклой и курицей

Время: 1 час
Порций: 2

Невероятное наслаждение / Фото kwestiasmaku

Ингредиенты:

  • 350 грамм куриного филе;
  • 1 столовая ложка соевого соуса;
  • 3 столовых ложки оливкового масла;
  • пол луковицы;
  • 1/2 чайной ложки сушеного тимьяна;
  • 1/4 стакана сухой перловой крупы;
  • 1/4 стакана белого вина;
  • 300 грамм свеклы;
  • 1/2 стакана куриного бульона;
  • 2 большие горсти молодой капусты;
  • соль, перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Курицу нарезать кубиками, приправить солью, перцем, полить соевым соусом и столовой ложкой оливкового масла, тщательно перемешать.
  2. В большую сковороду налейте 2 столовых ложки оливкового масла и обжарьте курицу.
  3. Добавьте нарезанный кубиками лук, посыпьте тимьяном и, помешивая, жарьте около 2 минут, пока овощи не станут мягкими.
  4. Добавьте крупу и обжарьте их вместе некоторое время.
  5. Влейте вино и варите 1 – 2 минуты.
  6. Добавьте очищенную и натертую свеклу и обжарьте ее вместе.
  7. Влейте горячий бульон, перемешайте и доведите до кипения.
  8. Приправьте свежемолотым перцем и солью.
  9. После закипания накройте крышкой и варите около 25 минут, постоянно перемешивая. Потом снимите крышку и помешивайте, пусть испарится остальная жидкость.
  10. Добавьте нарезанные листья капусты и тушите около 10 минут, осторожно помешивая, пока капуста не станет мягкой.

Приятного аппетита!