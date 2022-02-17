Пропонуємо вам рецепт кашотто з перлової крупи з буряком, куркою та капустою. Кашотто – це відомий аналог італійського різотто, але замість рису використовується перловка або гречка.
Цікаво Ап – і готово: три смачні та швидкі страви з куркою
Завдяки додаванню овочів страва виходить корисною та поживною. Спробуйте – це дійсно смачно!
Рецепт кашотто з буряком та куркою
Час: 1 година
Порцій: 2
Неймовірна насолода / Фото kwestiasmaku
Інгредієнти:
- 350 грамів курячого філе;
- 1 столова ложка соєвого соусу;
- 3 столові ложки оливкової олії;
- пів цибулини;
- 1/2 чайної ложки сушеного чебрецю;
- 1/4 склянки сухої перлової крупи;
- 1/4 склянки білого вина;
- 300 грамів буряка;
- 1/2 склянки курячого бульйону;
- 2 великі жмені молодої капусти;
- сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Курку нарізати кубиками, приправити сіллю, перцем, полити соєвим соусом і столовою ложкою оливкової олії, ретельно перемішати.
- У велику сковороду налийте 2 столові ложки оливкової олії та обсмажте курку.
- Додайте нарізану кубиками цибулю, посипте чебрецем і, помішуючи, смажте близько 2 хвилин, поки овочі не стануть м’якими.
- Додайте крупу та обсмажте їх разом деякий час.
- Влийте вино і варіть 1 – 2 хвилини.
- Додайте очищений і натертий буряк і обсмажте їх разом.
- Влийте гарячий бульйон, перемішайте і доведіть до кипіння.
- Приправте свіжомеленим перцем і сіллю.
- Після закипання накрийте кришкою і варіть близько 25 хвилин, постійно перемішуючи. Потім зніміть кришку і помішуйте, нехай випарується решта рідини.
- Додайте нарізане листя капусти та тушіть близько 10 хвилин, обережно помішуючи, поки капуста не стане м’якою.
Смачного!