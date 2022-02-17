Пропонуємо вам рецепт кашотто з перлової крупи з буряком, куркою та капустою. Кашотто – це відомий аналог італійського різотто, але замість рису використовується перловка або гречка.

Цікаво Ап – і готово: три смачні та швидкі страви з куркою

Завдяки додаванню овочів страва виходить корисною та поживною. Спробуйте – це дійсно смачно!

Рецепт кашотто з буряком та куркою

Час: 1 година

Порцій: 2

Неймовірна насолода / Фото kwestiasmaku

Інгредієнти:

350 грамів курячого філе;

1 столова ложка соєвого соусу;

3 столові ложки оливкової олії;

пів цибулини;

1/2 чайної ложки сушеного чебрецю;

1/4 склянки сухої перлової крупи;

1/4 склянки білого вина;

300 грамів буряка;

1/2 склянки курячого бульйону;

2 великі жмені молодої капусти;

сіль, перець до смаку.

Приготування:

Курку нарізати кубиками, приправити сіллю, перцем, полити соєвим соусом і столовою ложкою оливкової олії, ретельно перемішати. У велику сковороду налийте 2 столові ложки оливкової олії та обсмажте курку. Додайте нарізану кубиками цибулю, посипте чебрецем і, помішуючи, смажте близько 2 хвилин, поки овочі не стануть м’якими. Додайте крупу та обсмажте їх разом деякий час. Влийте вино і варіть 1 – 2 хвилини. Додайте очищений і натертий буряк і обсмажте їх разом. Влийте гарячий бульйон, перемішайте і доведіть до кипіння. Приправте свіжомеленим перцем і сіллю. Після закипання накрийте кришкою і варіть близько 25 хвилин, постійно перемішуючи. Потім зніміть кришку і помішуйте, нехай випарується решта рідини. Додайте нарізане листя капусти та тушіть близько 10 хвилин, обережно помішуючи, поки капуста не стане м’якою.

Смачного!