Готовим кашотто: невероятное сочетание курицы, свеклы и перловки

Перловая каша – это не обязательно скучная еда для тех, кто на диете. Попробуйте ее в совершенно новом исполнении!

Предлагаем вам рецепт кашотто из перловой крупы со свеклой, курицей и капустой. Кашотто – это известный аналог итальянского ризотто, но вместо риса используется перловка или гречка.

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Благодаря добавлению овощей блюдо получается полезным и питательным. Попробуйте – это действительно вкусно!

Рецепт кашотто со свеклой и курицей

Время: 1 час

Порций: 2

Невероятное наслаждение / Фото kwestiasmaku

Ингредиенты:

350 грамм куриного филе;

1 столовая ложка соевого соуса;

3 столовых ложки оливкового масла;

пол луковицы;

1/2 чайной ложки сушеного тимьяна;

1/4 стакана сухой перловой крупы;

1/4 стакана белого вина;

300 грамм свеклы;

1/2 стакана куриного бульона;

2 большие горсти молодой капусты;

соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Курицу нарезать кубиками, приправить солью, перцем, полить соевым соусом и столовой ложкой оливкового масла, тщательно перемешать. В большую сковороду налейте 2 столовых ложки оливкового масла и обжарьте курицу. Добавьте нарезанный кубиками лук, посыпьте тимьяном и, помешивая, жарьте около 2 минут, пока овощи не станут мягкими. Добавьте крупу и обжарьте их вместе некоторое время. Влейте вино и варите 1 – 2 минуты. Добавьте очищенную и натертую свеклу и обжарьте ее вместе. Влейте горячий бульон, перемешайте и доведите до кипения. Приправьте свежемолотым перцем и солью. После закипания накройте крышкой и варите около 25 минут, постоянно перемешивая. Потом снимите крышку и помешивайте, пусть испарится остальная жидкость. Добавьте нарезанные листья капусты и тушите около 10 минут, осторожно помешивая, пока капуста не станет мягкой.

Приятного аппетита!