Питательный фруктовый коктейль – это не только очень вкусно, но и очень полезно. Особенно "суперфуд" будет смаковать деткам, которые никогда не отказываются от вкусных напитков.
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Быстро, легко и вкусно – разве это не идеальный вариант для лета?
Рецепт черничного коктейля
Время: 10 минут
Порций: 2
Вкусный напиток / Фото unsplash
Ингредиенты:
- 150 грамм черники;
- 150 миллилитров натурального йогурта;
- чайная ложка семян чиа;
- 2 чайные ложки овсяных хлопьев;
- чайная ложка лимонного сока;
- 2 листика свежей мяты;
- чайная ложка меда.
Приготовление:
- Чернику промыть и поместить в блендер.
- Добавьте сюда натуральный йогурт, мед и лимонный сок и перемешайте все до получения густой консистенции.
- Посыпьте коктейль семенами чиа и овсянкой.
- В завершение украсьте напиток листиками мяты.
Питательные свойства черники
Черника – настоящий кладезь многих ценных питательных веществ, это самый богатый источник антоцианов. В чернике также есть большое количество клетчатки, которая крайне необходима нашему организму.