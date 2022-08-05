Питательный фруктовый коктейль – это не только очень вкусно, но и очень полезно. Особенно "суперфуд" будет смаковать деткам, которые никогда не отказываются от вкусных напитков.

Читайте Питательный перекус – что положить в рюкзак

Быстро, легко и вкусно – разве это не идеальный вариант для лета?

Рецепт черничного коктейля

Время: 10 минут
Порций: 2

Вкусный напиток / Фото unsplash

Ингредиенты:

  • 150 грамм черники;
  • 150 миллилитров натурального йогурта;
  • чайная ложка семян чиа;
  • 2 чайные ложки овсяных хлопьев;
  • чайная ложка лимонного сока;
  • 2 листика свежей мяты;
  • чайная ложка меда.

Приготовление:

  1. Чернику промыть и поместить в блендер.
  2. Добавьте сюда натуральный йогурт, мед и лимонный сок и перемешайте все до получения густой консистенции.
  3. Посыпьте коктейль семенами чиа и овсянкой.
  4. В завершение украсьте напиток листиками мяты.

Питательные свойства черники


Черника – настоящий кладезь многих ценных питательных веществ, это самый богатый источник антоцианов. В чернике также есть большое количество клетчатки, которая крайне необходима нашему организму.