Питательный фруктовый коктейль – это не только очень вкусно, но и очень полезно. Особенно "суперфуд" будет смаковать деткам, которые никогда не отказываются от вкусных напитков.

Читайте Питательный перекус – что положить в рюкзак

Быстро, легко и вкусно – разве это не идеальный вариант для лета?

Рецепт черничного коктейля

Время: 10 минут

Порций: 2

Вкусный напиток / Фото unsplash

Ингредиенты:

150 грамм черники;

150 миллилитров натурального йогурта;

чайная ложка семян чиа;

2 чайные ложки овсяных хлопьев;

чайная ложка лимонного сока;

2 листика свежей мяты;

чайная ложка меда.

Приготовление:

Чернику промыть и поместить в блендер. Добавьте сюда натуральный йогурт, мед и лимонный сок и перемешайте все до получения густой консистенции. Посыпьте коктейль семенами чиа и овсянкой. В завершение украсьте напиток листиками мяты.