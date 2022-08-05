Поживний фруктовий коктейль – це не тільки надзвичайно смачно, а й дуже корисно. Особливо “суперфуд” смакуватиме діткам, які ніколи не відмовляються від смачних напоїв.
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Швидко, легко й дуже смачно – хіба це не ідеальний варіант для літа?
Рецепт чорничного коктейлю
Час: 10 хвилин
Порцій: 2
Смачний напій / Фото unsplash
Інгредієнти:
- 150 грамів чорниці;
- 150 мілілітрів натурального йогурту;
- чайна ложка насіння чіа;
- 2 чайні ложки вівсяних пластівців;
- чайна ложка лимонного соку;
- 2 листочки свіжої м'яти;
- чайна ложка меду.
Приготування:
- Чорницю промити та помістити в блендер.
- Додайте сюди натуральний йогурт, мед і лимонний сік і все перемішайте до отримання густої консистенції.
- Посипте коктейль насінням чіа і вівсянкою.
- На завершення прикрасьте напій листочками м’яти.
Поживні властивості чорниці
Чорниця – справжня скарбниця багатьох цінних поживних речовин, це найбагатше джерело антоціанів. У чорниці також є велика кількість клітковини, яка вкрай необхідна нашому організму.