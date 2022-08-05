Поживний фруктовий коктейль – це не тільки надзвичайно смачно, а й дуже корисно. Особливо “суперфуд” смакуватиме діткам, які ніколи не відмовляються від смачних напоїв.

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Швидко, легко й дуже смачно – хіба це не ідеальний варіант для літа?

Рецепт чорничного коктейлю

Час: 10 хвилин

Порцій: 2

Смачний напій / Фото unsplash

Інгредієнти:

150 грамів чорниці;

150 мілілітрів натурального йогурту;

чайна ложка насіння чіа;

2 чайні ложки вівсяних пластівців;

чайна ложка лимонного соку;

2 листочки свіжої м'яти;

чайна ложка меду.

Приготування:

Чорницю промити та помістити в блендер. Додайте сюди натуральний йогурт, мед і лимонний сік і все перемішайте до отримання густої консистенції. Посипте коктейль насінням чіа і вівсянкою. На завершення прикрасьте напій листочками м’яти.