Готовим диетические куриные "кармашки": один рецепт – две начинки
Источник:инстаграм Fat Killers
Чтобы порадовать семью вкусным и полезным обедом, не обязательно несколько часов крутиться у плиты. Например, питательные "кармашки" с куриным филе вы подготовите к запеканию за считаные минуты. Остальное сделает духовка.
Нафаршировать куриные "кармашки" можно, чем только душа пожелает. Мы предлагаем для начала две начинки – выбирайте, которая вам больше по вкусу.
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Обязательно предварительно помойте мясо и просушите его бумажным полотенцем. Затем натрите сливочным маслом и любимыми специиями: карри, паприкой, куркумой, ароматными травами.
Куриные "кармашки" с брокколи
- Время: 60 минут
- Порции: 2
– 300 г куриного филе;
– 15 г сливочного масла;
– ваши любимые специи;
– 120 г сулугуни;
– 100 г помидоров;
– 80 г брокколи;
– лук;
– 70 г твердого сыра;
– 30 г сметаны.
Приготовление:
- Сыр и овощи нарежьте кубиками, брокколи отварить в подсоленной воде.
- В глубокой емкости смешайте все ингредиенты вместе со сметаной (брокколи можно размять вилкой).
- Куриное филе разрежьте вдоль ножом, чтобы образовался кармашек. Начините его приготовленной массой.
Куриные "кармашки" / Фото Fat Killers
- Разогрейте духовку до 190 градусов и отправьте в нее запекаться "кармашек" на 40 минут.
- Готовое блюдо подавайте к столу горячим.
Приятного аппетита!
Куриные "кармашки"с моцареллой и помидорами
- Время: 45 минут
- Порции: 2
Куриные "кармашки" / Фото Fat Killers
– 300 г куриного филе;
– 15 г сливочного масла;
– ваши любимые специи;
– 120 г сыра моцарелла;
– 100 г помидоров;
– свежий базилик.
Приготовление:
- Куриное филе подготовьте так же, как в первом варианте.
- Помидоры нарежьте тонкими ломтиками и смешайте с натертым сыром моцарелла.
- Добавьте зелень базилика и перемешайте с остальными ингредиентами.
- Начините приготовленной массой куриное филе.
- Разогрейте духовку до 190 градусов и отправьте в нее запекаться "кармашек" на 40 минут.
- Готовое блюдо подавайте к столу горячим.
Приятного аппетита!