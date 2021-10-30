Начинити курячі "кишеньки" можна, чим лиш душа забажає. Ми пропонуємо для початку дві начинки – обирайте, яка вам більше до смаку.

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Обов'язково попередньо помийте м'ясо й просушіть його паперовим рушником. Далі натріть вершковим маслом і додайте улюблені спеції: карі, паприку, куркуму, інші ароматні присмаки.

Курячі "кишеньки" з броколі

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 300 г курячого філе;

– 15 г вершкового масла;

– ваші улюблені спеції;

– 120 г сулугуні;

– 100 г помідорів;

– 80 г броколі;

– цибуля;

– 70 г твердого сиру;

– 30 г сметани.

Приготування:

Сир та овочі наріжте кубиками, броколі відваріть у підсоленій воді.

У глибокій посудині змішайте всі інгредієнти разом зі сметаною (броколі можна розім'яти виделкою).

Куряче філе розріжте уздовж ножем, щоб утворилася кишенька. Начиніть її приготованою масою.



Курячі "кишеньки" / Фото Fat Killers

Розігрійте духовку до 190 градусів і відправте в неї запікатися "кишеньки" на 40 хвилин.

Готову страву подавайте до столу гарячою.

Смачного!

Курячі "кишеньки" з моцарелою та помідорами

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 2



Курячі "кишеньки"​ / Фото Fat Killers

Інгредієнти:

– 300 г курячого філе;

– 15 г вершкового масла;

– ваші улюблені спеції;

– 120 г сиру моцарела;

– 100 г помідорів;

– свіжий базилік.

Приготування:

Куряче філе підготуйте, як у першому варіанті.

Помідори наріжте тонкими скибочками й змішайте з натертою моцарелою.

Додайте зелень базиліку та перемішайте з рештою інгредієнтів.

Начиніть приготованою масою куряче філе.

Розігрійте духовку до 190 градусів і відправте в неї запікатися "кишеньки" на 40 хвилин.

Готову страву подавайте до столу гарячою.

Смачного!