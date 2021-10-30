Начинити курячі "кишеньки" можна, чим лиш душа забажає. Ми пропонуємо для початку дві начинки – обирайте, яка вам більше до смаку.
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Обов'язково попередньо помийте м'ясо й просушіть його паперовим рушником. Далі натріть вершковим маслом і додайте улюблені спеції: карі, паприку, куркуму, інші ароматні присмаки.
Курячі "кишеньки" з броколі
- Час: 60 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Сир та овочі наріжте кубиками, броколі відваріть у підсоленій воді.
- У глибокій посудині змішайте всі інгредієнти разом зі сметаною (броколі можна розім'яти виделкою).
- Куряче філе розріжте уздовж ножем, щоб утворилася кишенька. Начиніть її приготованою масою.
Курячі "кишеньки" / Фото Fat Killers
- Розігрійте духовку до 190 градусів і відправте в неї запікатися "кишеньки" на 40 хвилин.
- Готову страву подавайте до столу гарячою.
Смачного!
Курячі "кишеньки" з моцарелою та помідорами
- Час: 45 хвилин
- Порції: 2
Курячі "кишеньки" / Фото Fat Killers
Приготування:
- Куряче філе підготуйте, як у першому варіанті.
- Помідори наріжте тонкими скибочками й змішайте з натертою моцарелою.
- Додайте зелень базиліку та перемішайте з рештою інгредієнтів.
- Начиніть приготованою масою куряче філе.
- Розігрійте духовку до 190 градусів і відправте в неї запікатися "кишеньки" на 40 хвилин.
- Готову страву подавайте до столу гарячою.
Смачного!