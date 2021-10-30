Нафаршировать куриные "кармашки" можно, чем только душа пожелает. Мы предлагаем для начала две начинки – выбирайте, которая вам больше по вкусу.

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Обязательно предварительно помойте мясо и просушите его бумажным полотенцем. Затем натрите сливочным маслом и любимыми специиями: карри, паприкой, куркумой, ароматными травами.

Куриные "кармашки" с брокколи

Время: 60 минут

60 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 300 г куриного филе;

– 15 г сливочного масла;

– ваши любимые специи;

– 120 г сулугуни;

– 100 г помидоров;

– 80 г брокколи;

– лук;

– 70 г твердого сыра;

– 30 г сметаны.

Приготовление:

Сыр и овощи нарежьте кубиками, брокколи отварить в подсоленной воде. В глубокой емкости смешайте все ингредиенты вместе со сметаной (брокколи можно размять вилкой). Куриное филе разрежьте вдоль ножом, чтобы образовался кармашек. Начините его приготовленной массой.



Куриные "кармашки"​ / Фото Fat Killers

Разогрейте духовку до 190 градусов и отправьте в нее запекаться "кармашек"​ на 40 минут. Готовое блюдо подавайте к столу горячим.

Приятного аппетита!

Куриные "кармашки"с моцареллой и помидорами

Время: 45 минут

45 минут Порции: 2



Куриные "кармашки" / Фото Fat Killers

Ингредиенты:

– 300 г куриного филе;

– 15 г сливочного масла;

– ваши любимые специи;

– 120 г сыра моцарелла;

– 100 г помидоров;

– свежий базилик.

Приготовление:

Куриное филе подготовьте так же, как в первом варианте. Помидоры нарежьте тонкими ломтиками и смешайте с натертым сыром моцарелла. Добавьте зелень базилика и перемешайте с остальными ингредиентами. Начините приготовленной массой куриное филе. Разогрейте духовку до 190 градусов и отправьте в нее запекаться "кармашек"​ на 40 минут. Готовое блюдо подавайте к столу горячим.

Приятного аппетита!