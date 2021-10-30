Нафаршировать куриные "кармашки" можно, чем только душа пожелает. Мы предлагаем для начала две начинки – выбирайте, которая вам больше по вкусу.

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Обязательно предварительно помойте мясо и просушите его бумажным полотенцем. Затем натрите сливочным маслом и любимыми специиями: карри, паприкой, куркумой, ароматными травами.

Куриные "кармашки" с брокколи

  • Время: 60 минут
  • Порции: 2

Приготовление:

  1. Сыр и овощи нарежьте кубиками, брокколи отварить в подсоленной воде.
  2. В глубокой емкости смешайте все ингредиенты вместе со сметаной (брокколи можно размять вилкой).
  3. Куриное филе разрежьте вдоль ножом, чтобы образовался кармашек. Начините его приготовленной массой.


Куриные "кармашки"​ / Фото Fat Killers

  1. Разогрейте духовку до 190 градусов и отправьте в нее запекаться "кармашек"​ на 40 минут.
  2. Готовое блюдо подавайте к столу горячим.

Приятного аппетита!

Куриные "кармашки"с моцареллой и помидорами

  • Время: 45 минут
  • Порции: 2


Куриные "кармашки" / Фото Fat Killers

Приготовление:

  1. Куриное филе подготовьте так же, как в первом варианте.
  2. Помидоры нарежьте тонкими ломтиками и смешайте с натертым сыром моцарелла.
  3. Добавьте зелень базилика и перемешайте с остальными ингредиентами.
  4. Начините приготовленной массой куриное филе.
  5. Разогрейте духовку до 190 градусов и отправьте в нее запекаться "кармашек"​ на 40 минут.
  6. Готовое блюдо подавайте к столу горячим.

Приятного аппетита!