Приготовленное таким образом куриное филе станет отличным основанием для пасты. Такое блюдо является прекрасным ужином или подойдет в качестве обеда на работу, стоит просто приготовить больше и на второй день упаковать в ланч-бокс.
Читайте Аппетитный Хэллоуин: 3 быстрых блюда из курятины, которые поразят гостей
Рецепт куриного филе со шпинатом, вялеными помидорами и маскарпоне.
Время: 30 минут
Порций: 4
Аппетитный ужин / Фото prakty kulinarni
Ингредиенты:
- 400 грамм куриного филе;
- 1,5 столовой ложки оливкового масла;
- 300 грамм цуккини;
- 2 лука шалот;
- 2 – 3 зубчика чеснока;
- 300 грамм шпината;
- 8 вяленых помидоров;
- 3 столовые ложки семян тыквы;
- 150 грамм маскарпоне;
- 150 миллилитров воды;
- 1/2 чайной ложки мускатного ореха;
- 1 чайная ложка карри;
- соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Нарежьте филе кусочками, посолите и посыпьте перцем.
- Цуккини нарежьте кружочками, вяленые помидоры – соломкой, лук-шалот и чеснок измельчите.
- Разогрейте большую сковороду и налейте оливковое масло. Добавьте мясо, обжарьте до золотистого цвета, переворачивая. Переложите на тарелку.
- Положите на сковороду лук-шалот и чеснок, обжарьте и добавьте цуккини. Жарьте до золотистой корочки, затем добавьте порциями шпинат. Когда листья станут мягкими, добавьте карри, вяленые помидоры и семена тыквы.
- Вылейте на сковороду 150 миллилитров кипятка, добавьте маскарпоне, тщательно перемешайте.
- В соус выложите обжаренную курицу, прогрейте 2 – 3 минуты.
Идеи:
К этому соусу отлично подойдет паста, например, тальятелле. Также курицу можно подать с запеченным картофелем.