Приготоване таким чином куряче філе стане чудовою основою для пасти. Така страва є прекрасною вечерею або підійде як обід на роботу, варто просто приготувати більше і на другий день упакувати в ланч-бокс.
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Рецепт курячого філе зі шпинатом, в'яленими томатами та маскарпоне
Час: 30 хвилин
Порцій: 4
Апетитна вечеря / Фото prakty kulinarni
Інгредієнти:
- 400 грамів курячого філе;
- 1,5 столової ложки оливкової олії;
- 300 грамів цукіні;
- 2 цибулі шалот;
- 2 – 3 зубчики часнику;
- 300 грамів шпинату;
- 8 в'ялених помідорів;
- 3 столові ложки насіння гарбуза;
- 150 грамів маскарпоне;
- 150 мілілітрів води;
- 1/2 чайної ложки мускатного горіха;
- 1 чайна ложка каррі;
- сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Наріжте філе шматочками, посоліть і посипте перцем.
- Цукіні наріжте кружечками, в’ялені помідори – соломкою, цибулю-шалот і часник подрібніть.
- Розігрійте велику сковороду і налийте оливкову олію. Додайте м'ясо, обсмажте до золотистого кольору, перевертаючи. Перекладіть на тарілку.
- Покладіть на сковороду цибулю-шалот і часник, обсмажте і додайте цукіні. Смажте до золотистої скоринки, потім порціями додайте шпинат. Коли листя стануть м’якими, додайте каррі, в’ялені помідори та гарбузове насіння.
- Вилийте на сковороду 150 мілілітрів окропу, додайте маскарпоне, ретельно перемішайте.
- У соус викладіть обсмажену курку, прогрійте разом 2 – 3 хвилини.
Ідеї:
До цього соусу відмінно підійде паста, наприклад, тальятелле. Також курку можна подати із запеченою картоплею.