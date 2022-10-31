Вкус, который захочется повторить: куриное филе со шпинатом, вялеными томатами и маскарпоне

31 октября 2022 , 23:19
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Курятина – одна из лучших идей для легкого и полезного ужина. Сочетание куриного филе, шпината, вяленых помидоров и маскарпоне создаст феерию вкуса на вашем столе.

Приготовленное таким образом куриное филе станет отличным основанием для пасты. Такое блюдо является прекрасным ужином или подойдет в качестве обеда на работу, стоит просто приготовить больше и на второй день упаковать в ланч-бокс.

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Рецепт куриного филе со шпинатом, вялеными помидорами и маскарпоне.

Время: 30 минут
Порций: 4

Аппетитный ужин / Фото prakty kulinarni

Ингредиенты:

  • 400 грамм куриного филе;
  • 1,5 столовой ложки оливкового масла;
  • 300 грамм цуккини;
  • 2 лука шалот;
  • 2 – 3 зубчика чеснока;
  • 300 грамм шпината;
  • 8 вяленых помидоров;
  • 3 столовые ложки семян тыквы;
  • 150 грамм маскарпоне;
  • 150 миллилитров воды;
  • 1/2 чайной ложки мускатного ореха;
  • 1 чайная ложка карри;
  • соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Нарежьте филе кусочками, посолите и посыпьте перцем.
  2. Цуккини нарежьте кружочками, вяленые помидоры – соломкой, лук-шалот и чеснок измельчите.
  3. Разогрейте большую сковороду и налейте оливковое масло. Добавьте мясо, обжарьте до золотистого цвета, переворачивая. Переложите на тарелку.
  4. Положите на сковороду лук-шалот и чеснок, обжарьте и добавьте цуккини. Жарьте до золотистой корочки, затем добавьте порциями шпинат. Когда листья станут мягкими, добавьте карри, вяленые помидоры и семена тыквы.
  5. Вылейте на сковороду 150 миллилитров кипятка, добавьте маскарпоне, тщательно перемешайте.
  6. В соус выложите обжаренную курицу, прогрейте 2 – 3 минуты.

Идеи:


К этому соусу отлично подойдет паста, например, тальятелле. Также курицу можно подать с запеченным картофелем.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська