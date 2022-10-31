Вкус, который захочется повторить: куриное филе со шпинатом, вялеными томатами и маскарпоне

Курятина – одна из лучших идей для легкого и полезного ужина. Сочетание куриного филе, шпината, вяленых помидоров и маскарпоне создаст феерию вкуса на вашем столе.

Приготовленное таким образом куриное филе станет отличным основанием для пасты. Такое блюдо является прекрасным ужином или подойдет в качестве обеда на работу, стоит просто приготовить больше и на второй день упаковать в ланч-бокс.

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Рецепт куриного филе со шпинатом, вялеными помидорами и маскарпоне.

Время: 30 минут

Порций: 4

Аппетитный ужин / Фото prakty kulinarni

Ингредиенты:

400 грамм куриного филе;

1,5 столовой ложки оливкового масла;

300 грамм цуккини;

2 лука шалот;

2 – 3 зубчика чеснока;

300 грамм шпината;

8 вяленых помидоров;

3 столовые ложки семян тыквы;

150 грамм маскарпоне;

150 миллилитров воды;

1/2 чайной ложки мускатного ореха;

1 чайная ложка карри;

соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте филе кусочками, посолите и посыпьте перцем. Цуккини нарежьте кружочками, вяленые помидоры – соломкой, лук-шалот и чеснок измельчите. Разогрейте большую сковороду и налейте оливковое масло. Добавьте мясо, обжарьте до золотистого цвета, переворачивая. Переложите на тарелку. Положите на сковороду лук-шалот и чеснок, обжарьте и добавьте цуккини. Жарьте до золотистой корочки, затем добавьте порциями шпинат. Когда листья станут мягкими, добавьте карри, вяленые помидоры и семена тыквы. Вылейте на сковороду 150 миллилитров кипятка, добавьте маскарпоне, тщательно перемешайте. В соус выложите обжаренную курицу, прогрейте 2 – 3 минуты.