Если у вас нет времени на долгое приготовление вкусной домашней выпечки, или вы только начинаете готовить – этот десерт именно для вас. Он легок в приготовлении, прост и состоит из простых и доступных ингредиентов.
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Рецепт домашнего кекса с изюмом
- Время: 2 часа
- Порции: 4
Приготовление:
- Изюм замочите в теплой воде и оставьте на 10 минут.
- Слейте с них воду и переложите на слой бумажного полотенца, чтобы избавиться от лишней влаги.
Приготовление кекса / Фото Їжа
- Мягкое сливочное масло взбейте с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли.
- Продолжайте взбивать масляную массу и добавляйте яйца.
Приготовление кекса / Фото Їжа
- Муку просейте через мелкое сито, чтобы не было комочков. Смешайте ее с разрыхлителем и добавьте к масляной массе. Замесите тесто.
Приготовление кекса / Фото Їжа
- Добавьте в тесто изюм и вымешайте его.
Приготовление кекса / Фото Їжа
- Переложите тесто в форму для выпекания кекса и разровняйте.
Приготовление кекса / Фото Їжа
- Разогрейте духовку до 170 градусов и выпекайте кекс в течение 80 минут.
- Готовый кекс с изюмом посыпьте сахарной пудрой и подавайте к столу. Приятного аппетита!