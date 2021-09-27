Если у вас нет времени на долгое приготовление вкусной домашней выпечки, или вы только начинаете готовить – этот десерт именно для вас. Он легок в приготовлении, прост и состоит из простых и доступных ингредиентов.

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Рецепт домашнего кекса с изюмом

  • Время: 2 часа
  • Порции: 4

Приготовление:

  1. Изюм замочите в теплой воде и оставьте на 10 минут.
  2. Слейте с них воду и переложите на слой бумажного полотенца, чтобы избавиться от лишней влаги.


Приготовление кекса / Фото Їжа

  1. Мягкое сливочное масло взбейте с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли.
  2. Продолжайте взбивать масляную массу и добавляйте яйца.


Приготовление кекса / Фото Їжа

  1. Муку просейте через мелкое сито, чтобы не было комочков. Смешайте ее с разрыхлителем и добавьте к масляной массе. Замесите тесто.


Приготовление кекса / Фото Їжа

  1. Добавьте в тесто изюм и вымешайте его.


Приготовление кекса / Фото Їжа

  1. Переложите тесто в форму для выпекания кекса и разровняйте.


Приготовление кекса / Фото Їжа

  1. Разогрейте духовку до 170 градусов и выпекайте кекс в течение 80 минут.
  2. Готовый кекс с изюмом посыпьте сахарной пудрой и подавайте к столу. Приятного аппетита!