Якщо у вас не має часу на довге приготування смачної домашньої випічки, або ви тільки починаєте готувати – цей десерт саме для вас. Він легкий у приготуванні, простий та складається з простих і доступних інгредієнтів.

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Рецепт домашнього кексу з родзинками

  • Час: 2 години
  • Порції: 4

Приготування:

  1. Родзинки замочіть у теплій воді та залишіть на 10 хвилин.
  1. Злийте з них воду та перекладіть на шар паперового рушника, щоб позбутися зайвої вологи.


Приготування кексу / Фото Їжа

  1. М'яке вершкове масло збийте з цукром, ванільним цукром та дрібкою солі.
  1. Продовжуйте збивати масляну масу та додавайте яйця.


Приготування кексу / Фото Їжа

  1. Борошно просійте через дрібне сито, щоб не було грудочок. Змішайте його з розпушувачем та додайте до масляної маси. Замісіть тісто.


Приготування кексу / Фото Їжа

  1. Додайте до тіста родзинки та вимішайте його.


Приготування кексу / Фото Їжа

  1. Перекладіть тісто в форму для випікання кексу та розрівняйте.


Приготування кексу / Фото Їжа

  1. Розігрійте духовку до 170 градусів та випікайте кекс протягом 80 хвилин.
  1. Готовий кекс з родзинками посипте цукровою пудрою та подавайте до столу. Смачного!