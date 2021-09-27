Готовим настоящий домашний кекс с изюмом: рецепт на каждый день

Приготовьте для семьи домашний кекс с изюмом к чаю, ведь это так просто и легко. Вам нужно только замесить тесто согласно инструкции нашего рецепта, а остальное за вас сделает духовка.

Если у вас нет времени на долгое приготовление вкусной домашней выпечки, или вы только начинаете готовить – этот десерт именно для вас. Он легок в приготовлении, прост и состоит из простых и доступных ингредиентов.

Читайте также В кулинарном центре МХП состоялась уникальная дегустация вин: как это было

Рецепт домашнего кекса с изюмом

Время: 2 часа

2 часа Порции: 4

– 170 г изюма;– 170 г сливочного масла;– 170 г сахара;– 3 шт. куриных яиц;– 250 г муки;– 8 г ванильного сахара;– ½ Ч. л. разрыхлителя;– соль;– сахарная пудра.

Приготовление:

Изюм замочите в теплой воде и оставьте на 10 минут.

Слейте с них воду и переложите на слой бумажного полотенца, чтобы избавиться от лишней влаги.



Приготовление кекса / Фото Їжа

Мягкое сливочное масло взбейте с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли.

Продолжайте взбивать масляную массу и добавляйте яйца.



Приготовление кекса / Фото Їжа

Муку просейте через мелкое сито, чтобы не было комочков. Смешайте ее с разрыхлителем и добавьте к масляной массе. Замесите тесто.



Приготовление кекса / Фото Їжа

Добавьте в тесто изюм и вымешайте его.



Приготовление кекса / Фото Їжа

Переложите тесто в форму для выпекания кекса и разровняйте.



Приготовление кекса / Фото Їжа