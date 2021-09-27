Готовим настоящий домашний кекс с изюмом: рецепт на каждый день

27 сентября 2021 , 20:57
Читати новину українською

Источник:

Їжа

Приготовьте для семьи домашний кекс с изюмом к чаю, ведь это так просто и легко. Вам нужно только замесить тесто согласно инструкции нашего рецепта, а остальное за вас сделает духовка.

Если у вас нет времени на долгое приготовление вкусной домашней выпечки, или вы только начинаете готовить – этот десерт именно для вас. Он легок в приготовлении, прост и состоит из простых и доступных ингредиентов.

Читайте также В кулинарном центре МХП состоялась уникальная дегустация вин: как это было

Рецепт домашнего кекса с изюмом

  • Время: 2 часа
  • Порции: 4
Ингредиенты:
– 170 г изюма;
– 170 г сливочного масла;
– 170 г сахара;
– 3 шт. куриных яиц;
– 250 г муки;
– 8 г ванильного сахара;
– ½ Ч. л. разрыхлителя;
– соль;
– сахарная пудра.

Приготовление:

  1. Изюм замочите в теплой воде и оставьте на 10 минут.
     
  2. Слейте с них воду и переложите на слой бумажного полотенца, чтобы избавиться от лишней влаги.


Приготовление кекса / Фото Їжа

  1. Мягкое сливочное масло взбейте с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли.
     
  2. Продолжайте взбивать масляную массу и добавляйте яйца.


Приготовление кекса / Фото Їжа

  1. Муку просейте через мелкое сито, чтобы не было комочков. Смешайте ее с разрыхлителем и добавьте к масляной массе. Замесите тесто.


Приготовление кекса / Фото Їжа

  1. Добавьте в тесто изюм и вымешайте его.


Приготовление кекса / Фото Їжа

  1. Переложите тесто в форму для выпекания кекса и разровняйте.


Приготовление кекса / Фото Їжа

  1. Разогрейте духовку до 170 градусов и выпекайте кекс в течение 80 минут.
     
  2. Готовый кекс с изюмом посыпьте сахарной пудрой и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак