Лопающиеся во время варки пельмени – это настоящий кошмар каждой хозяйки. Иногда это результат неправильной лепки, иногда – варки. Как лепить и варить пельмени так, чтобы они не слиплись – рассказываем дальше.

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Что по времени: как варить и месить

Помните, что нельзя бросать в кастрюлю много пельменей одновременно – это снизит температуру воды. Чтобы пельмени получились по-настоящему вкусными, тесто сначала нужно долго месить, затем слепить и хорошо склеить.

Блюдо, которое обожают все / Фото pexels

Края пельменей перед склеиванием можно немного смочить водой – так они лучше слипнутся. Каждый пельмень крепко прижмите, чтобы на этапе формования не образовались микроскопические отверстия, через которые может выйти начинка.

В тесто можно добавить ледяную воду, благодаря чему оно будет упругим и эластичным, легко будет раскачиваться и держать форму.

Как варить

Выберите как можно большую кастрюлю, вскипятите в ней воду и посолите. Аккуратно перемешайте пельмени, чтобы они не прилипли ко дну. В воду можно добавить несколько капель масла – это еще одна хитрость, которая предотвращает слипание.

Если вы не хотите добавлять жир, то разложите пельмени на разделочной или кондитерской доске до полного охлаждения.