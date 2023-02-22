Пельмені, що лопаються під час варіння, це справжній кошмар кожної господині. Інколи це результат неправильного ліплення, інколи – варіння. Як ліпити і варити пельмені так, щоб вони не злиплися – розповідаємо далі.

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Що по часу: як варити та місити

Пам’ятайте, що не можна кидати в каструлю багато пельменів одночасно – це знизить температуру води. Щоб пельмені вийшли по-справжньому смачними, тісто спочатку потрібно довго місити, а потім зліпити і добре склеїти.

Страва, яку обожнюють усі / Фото pexels

Краї пельменів перед склеюванням можна злегка змочити водою – так вони краще злипнуться. Кожен пельмень міцно притисніть, щоб на етапі формування не утворилися мікроскопічні отвори, через які може вийти начинка.

У саме тісто можна додати крижану воду, завдяки цьому воно буде пружним та еластичним, легко розкачуватиметься та триматиме форму.

Як варити

Виберіть якомога більшу каструлю, закип'ятіть в ній воду і посоліть. Акуратно перемішайте пельмені, щоб вони не прилипли до дна. У воду можна додати кілька крапель олії – це ще одна хитрість, яка запобігає злипанню.

Якщо ви не хочете додавати жир, то розкладіть пельмені на обробній або кондитерській дошці до повного охолодження.

Порада

Для того, щоб пельмені були особливо смачними, покладіть у начинку такі інгредієнти як цибулю, часник, тим'ян, куркуму.