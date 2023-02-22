Такое случалось со всеми: что делать, чтобы пельмени не разварились
Источник:24 канал
Пельмени – блюдо, от которого вряд ли кто-то откажется. Впрочем, иногда случается так, что после приготовления мы получаем не слишком аппетитную смесь теста и мяса. Как этого избежать – читайте в материале.
Лопающиеся во время варки пельмени – это настоящий кошмар каждой хозяйки. Иногда это результат неправильной лепки, иногда – варки. Как лепить и варить пельмени так, чтобы они не слиплись – рассказываем дальше.
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Что по времени: как варить и месить
Помните, что нельзя бросать в кастрюлю много пельменей одновременно – это снизит температуру воды. Чтобы пельмени получились по-настоящему вкусными, тесто сначала нужно долго месить, затем слепить и хорошо склеить.
Края пельменей перед склеиванием можно немного смочить водой – так они лучше слипнутся. Каждый пельмень крепко прижмите, чтобы на этапе формования не образовались микроскопические отверстия, через которые может выйти начинка.
В тесто можно добавить ледяную воду, благодаря чему оно будет упругим и эластичным, легко будет раскачиваться и держать форму.
Как варить
Выберите как можно большую кастрюлю, вскипятите в ней воду и посолите. Аккуратно перемешайте пельмени, чтобы они не прилипли ко дну. В воду можно добавить несколько капель масла – это еще одна хитрость, которая предотвращает слипание.
Если вы не хотите добавлять жир, то разложите пельмени на разделочной или кондитерской доске до полного охлаждения.Совет
Для того чтобы пельмени были особенно вкусными, положите в начинку такие ингредиенты как лук, чеснок, тимьян, куркуму.