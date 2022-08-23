Небольшой прием пищи посреди дня добавит энергии и позволит немного отдохнуть и побыть "в моменте". Согласитесь, это время также следует проводить хорошо, а без вкусной еды впечатления будут совсем не те. К счастью, есть рецепты, которые позволят сделать перерыв вкусным при минимуме усилий.

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Рецепт помидоров с курицей и томатами

Время: 45 минут
Порций: 4

Так просто и так аппетитно / Фото сайт Евгения Клопотенко

Ингредиенты:

  • 4 куриных бедра;
  • 1 багет;
  • 1 столовая ложка сока лимона;
  • 1 столовая ложка подсолнечного масла;
  • 200 граммов томатов в собственном соке;
  • 1 чайная ложка сахара;
  • 2 щепотки сухого орегано;
  • 150 граммов твердой моцареллы;
  • 3 веточки базилика;
  • 2 зубчика чеснока;
  • соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов, противень застелите пергаментом.
  2. Подготовьте куриные бедра: тщательно их промойте и обсушите, выставьте в противень.
  3. Натрите курицу специями, полейте лимонным соком и подсолнечным маслом.
  4. Раздавите ножом 2 зубчика чеснока и посыпьте им куриные бедра.
  5. Запекайте бедра 30 минут.
  6. Для томатного соуса выложите в сковороду томаты и добавьте сахар, соль и орегано.
  7. Перемешайте и протушите 3 минуты.
  8. После того, как бедра остынут, отделите их кожуры и разберите на волокна.
  9. На грубой терке потрите моцареллу, багет нарежьте ломтиками толщиной примерно 0,5 – 0,8 сантиметра.
  10. Смажьте каждый ломтик хлеба томатным соусом, а сверху выложите курицу. Посыпьте натертой моцареллой и по вкусу орегано.
  11. Выложите бутерброды на противень и запекайте 5 – 7 минут.