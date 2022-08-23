Невеликий прийом їжі посеред дня додасть енергії та дозволить трішки відпочити та побути "в моменті". Погодьтеся, цей час також варто проводити гарно, а без смачної їжі враження будуть зовсім не ті. На щастя, є рецепти, які дозволять зробити перерву смачною за мінімум зусиль.

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Рецепт помідорів з куркою та томатами

Час: 45 хвилин
Порцій: 4

Так просто і так апетитно / Фото сайт Євгена Клопотенка

Інгредієнти:

  • 4 курячих стегна;
  • 1 багет;
  • 1 столова ложка соку лимона;
  • 1 столова ложка соняшникової олії;
  • 200 грамів томатів у власному соку;
  • 1 чайна ложка цукру;
  • 2 дрібки сухого орегано;
  • 150 грамів твердої моцарели;
  • 3 гілочки базиліку;
  • 2 зубчики часнику;
  • сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів, деко застеліть пергаментом.
  2. Підготуйте курячі стегна: ретельно їх промийте та обсушіть, виставте у деко.
  3. Натріть курятину спеціями, полийте лимонним соком та соняшниковою олією.
  4. Роздушіть ножем 2 зубчики часнику та посипте ним курячі стегна.
  5. Запікайте стегна 30 хвилин.
  6. Для томатного соусу, викладіть у пательню томати та додайте цукор, сіль та орегано.
  7. Перемішайте та протушкуйте 3 хвилини.
  8. Після того, як стегна охолонуть відділіть їх шкірки та розберіть на волокна.
  9. На грубій терці потріть моцарелу, багет наріжте скибочками завтовшки приблизно 0,5 – 0,8 сантиметра.
  10. Змастіть кожну скибочку хліба томатним соусом, а зверху викладіть курятину. Посипте натертою моцарелою та орегано до смаку.
  11. Викладіть бутерброди на деко і запікайте 5 – 7 хвилин.