Невеликий прийом їжі посеред дня додасть енергії та дозволить трішки відпочити та побути "в моменті". Погодьтеся, цей час також варто проводити гарно, а без смачної їжі враження будуть зовсім не ті. На щастя, є рецепти, які дозволять зробити перерву смачною за мінімум зусиль.

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Рецепт помідорів з куркою та томатами

Час: 45 хвилин

Порцій: 4

Так просто і так апетитно / Фото сайт Євгена Клопотенка

Інгредієнти:

4 курячих стегна;

1 багет;

1 столова ложка соку лимона;

1 столова ложка соняшникової олії;

200 грамів томатів у власному соку;

1 чайна ложка цукру;

2 дрібки сухого орегано;

150 грамів твердої моцарели;

3 гілочки базиліку;

2 зубчики часнику;

сіль та перець до смаку.

Приготування: