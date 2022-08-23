Невеликий прийом їжі посеред дня додасть енергії та дозволить трішки відпочити та побути "в моменті". Погодьтеся, цей час також варто проводити гарно, а без смачної їжі враження будуть зовсім не ті. На щастя, є рецепти, які дозволять зробити перерву смачною за мінімум зусиль.
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Рецепт помідорів з куркою та томатами
Час: 45 хвилин
Порцій: 4
Так просто і так апетитно / Фото сайт Євгена Клопотенка
Інгредієнти:
- 4 курячих стегна;
- 1 багет;
- 1 столова ложка соку лимона;
- 1 столова ложка соняшникової олії;
- 200 грамів томатів у власному соку;
- 1 чайна ложка цукру;
- 2 дрібки сухого орегано;
- 150 грамів твердої моцарели;
- 3 гілочки базиліку;
- 2 зубчики часнику;
- сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 180 градусів, деко застеліть пергаментом.
- Підготуйте курячі стегна: ретельно їх промийте та обсушіть, виставте у деко.
- Натріть курятину спеціями, полийте лимонним соком та соняшниковою олією.
- Роздушіть ножем 2 зубчики часнику та посипте ним курячі стегна.
- Запікайте стегна 30 хвилин.
- Для томатного соусу, викладіть у пательню томати та додайте цукор, сіль та орегано.
- Перемішайте та протушкуйте 3 хвилини.
- Після того, як стегна охолонуть відділіть їх шкірки та розберіть на волокна.
- На грубій терці потріть моцарелу, багет наріжте скибочками завтовшки приблизно 0,5 – 0,8 сантиметра.
- Змастіть кожну скибочку хліба томатним соусом, а зверху викладіть курятину. Посипте натертою моцарелою та орегано до смаку.
- Викладіть бутерброди на деко і запікайте 5 – 7 хвилин.