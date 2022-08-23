Готовим перекус правильно: горячие бутерброды с курицей и томатами от Клопотенко

Перекус – неотделимая часть каждого нашего дня. Не стоит пренебрегать этим приемом пищи, тем более что он поможет насладиться перерывом от работы или других дел.

Небольшой прием пищи посреди дня добавит энергии и позволит немного отдохнуть и побыть "в моменте". Согласитесь, это время также следует проводить хорошо, а без вкусной еды впечатления будут совсем не те. К счастью, есть рецепты, которые позволят сделать перерыв вкусным при минимуме усилий.

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Рецепт помидоров с курицей и томатами

Время: 45 минут

Порций: 4

Так просто и так аппетитно / Фото сайт Евгения Клопотенко

Ингредиенты:

4 куриных бедра;

1 багет;

1 столовая ложка сока лимона;

1 столовая ложка подсолнечного масла;

200 граммов томатов в собственном соке;

1 чайная ложка сахара;

2 щепотки сухого орегано;

150 граммов твердой моцареллы;

3 веточки базилика;

2 зубчика чеснока;

соль и перец по вкусу.

Приготовление: