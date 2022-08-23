Готовим перекус правильно: горячие бутерброды с курицей и томатами от Клопотенко
23 августа 2022 , 20:30Читати новину українською
Источник:сайт Євгена Клопотенка
Перекус – неотделимая часть каждого нашего дня. Не стоит пренебрегать этим приемом пищи, тем более что он поможет насладиться перерывом от работы или других дел.
Небольшой прием пищи посреди дня добавит энергии и позволит немного отдохнуть и побыть "в моменте". Согласитесь, это время также следует проводить хорошо, а без вкусной еды впечатления будут совсем не те. К счастью, есть рецепты, которые позволят сделать перерыв вкусным при минимуме усилий.
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Рецепт помидоров с курицей и томатами
Время: 45 минут
Порций: 4
Так просто и так аппетитно / Фото сайт Евгения Клопотенко
Ингредиенты:
- 4 куриных бедра;
- 1 багет;
- 1 столовая ложка сока лимона;
- 1 столовая ложка подсолнечного масла;
- 200 граммов томатов в собственном соке;
- 1 чайная ложка сахара;
- 2 щепотки сухого орегано;
- 150 граммов твердой моцареллы;
- 3 веточки базилика;
- 2 зубчика чеснока;
- соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180 градусов, противень застелите пергаментом.
- Подготовьте куриные бедра: тщательно их промойте и обсушите, выставьте в противень.
- Натрите курицу специями, полейте лимонным соком и подсолнечным маслом.
- Раздавите ножом 2 зубчика чеснока и посыпьте им куриные бедра.
- Запекайте бедра 30 минут.
- Для томатного соуса выложите в сковороду томаты и добавьте сахар, соль и орегано.
- Перемешайте и протушите 3 минуты.
- После того, как бедра остынут, отделите их кожуры и разберите на волокна.
- На грубой терке потрите моцареллу, багет нарежьте ломтиками толщиной примерно 0,5 – 0,8 сантиметра.
- Смажьте каждый ломтик хлеба томатным соусом, а сверху выложите курицу. Посыпьте натертой моцареллой и по вкусу орегано.
- Выложите бутерброды на противень и запекайте 5 – 7 минут.