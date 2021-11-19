Тыквенный хлеб с орехами: полезное на каждый день
Источник:инстаграм Алисы Купер
Удивите родных вкусным домашним хлебом, который вы испекли собственноручно. А особую пикантность и вкус ему придаст тыква, грецкие орехи и мускатный орех.
Если вы обожаете блюда из тыквы, предлагаем приготовить ароматный и питательный домашний хлеб с королем осени (тыквой) и любимыми орехами. Это могут быть как грецкие орехи, так и миндаль, фундук или макадамия.
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Испечь дома хлеб всегда прекрасная идея, ведь он будет только из натуральных ингредиентов и бережно вымешанный руками, а не кухонной машиной.
Рецепт домашнего тыквенного хлеба
- Время: 2 часа
- Порции: 1
– 500 граммов сырой тыквы;
– 50 граммов орехов;
– 350 граммов муки;
– 3 штуки сырых яиц;
– 230 граммов сахара;
– ½ чайной ложки сахара;
– 8 граммов разрыхлителя;
– 200 граммов сливочного масла;
– 1,5 чайные ложки молотой корицы;
– 2 чайные ложки экстракта ванили;
– ½ чайной ложки мускатного ореха.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 170 градусов в режиме "Конвекция".
- Нарежьте тыкву без кожуры кусочками и отправьте выпекаться в духовку на 40 минут.
- В глубокой посуде смешайте все сухие ингредиенты: муку, соль, разрыхлитель, сахар, корицу и мускатный орех. Добавьте нарезанные орехи.
- Готовую тыкву перебейте в чаше блендера в пюре.
Тыквенный хлеб с орехами / Фото Алисы Купер
- Яйца взбейте вилкой и добавьте к пюре. Влейте экстракт ванили и перемешайте.
- Тыквенную массу перелейте в посуду с сухими ингредиентами.
- Растопите сливочное масло и влейте его в тесто. Снова перемешайте тесто лопаткой.
- Смажьте форму для выпекания хлеба маслом и посыпьте мукой. Выложите тесто и выпекайте в духовке в течение 50 – 60 минут при 170 градусах.
- Готовый тыквенный хлеб охладите и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Текст публикации Алисы Купер:
ТЫКВА И ОРЕХИ
БЕРЕМ:
тыква 500 грамм сырой, орехи 50 грамм, мука 350 грамм, яйца 3 шт, сахар 230 грамм, соль 1/2 ч л, разрыхлитель 8 грамм, сливочное масло 200 грамм, корица 1,5 ч л, экстракт ванили 2 ч л, мускатный орех 1/2 ч л.
ГОТОВИМ:
- Единственное, что может тут показаться сложным — это сделать пюре из тыквы. Для этого кусочки без кожуры кладем на противень и печем при Т 170С с обдувом около 40 минут.
- В одной миске ПЕРЕМЕШИВАЕМ (это важно) все сухое: мука, соль, разрыхлитель, сахар, корица, мускатный орех, порубленные орехи.
- Запеченную тыкву пюрируем блендером. Яйца взбиваем вилкой и смешиваем с тыквой. Добавляем экстракт ванили. Все это добавляем в миску с мукой и перемешиваем.
- Сливочное масло топим в сотейнике. Вливаем в тесто и снова все перемешиваем лопаткой.
- Форму смазываем маслом и посыпаем мукой. Вливаем тесто и ставим в духовку на 170С на 50-60 минут.