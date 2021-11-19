Якщо ви обожнюєте страви з гарбуза, пропонуємо приготувати ароматний та поживний домашній хліб з королем осені (гарбузом) та улюбленими горіхами. Це можуть бути як волоські горіхи, так і мигдаль, фундук чи макадамія.

Читайте також Легко, швидко й зі смаком: топ-3 незвичні страви з курки, що полонять усю родину

Спекти вдома хліб завжди чудова ідея, адже він буде тільки з натуральних інгредієнтів та дбайливо вимішаний руками, а не кухонною машиною.

Рецепт домашнього гарбузового хліба

Час: 2 години

2 години Порції: 1

Інгредієнти:

– 500 грамів сирого гарбуза;

– 50 грамів горіхів;

– 350 грамів борошна;

– 3 штуки сирих яєць;

– 230 грамів цукру;

– ½ чайної ложки цукру;

– 8 грамів розпушувача;

– 200 грамів вершкового масла;

– 1,5 чайні ложки меленої кориці;

– 2 чайні ложки екстракту ванілі;

– ½ чайної ложки мускатного горіха.

Приготування:

Розігрійте духовку до 170 градусів в режимі "Конвекція".

Наріжте гарбуз без шкірки шматочками та відправте випікатися в духовку на 40 хвилин.

У глибокому посуді змішайте всі сухі інгредієнти: борошно, сіль, розпушувач, цукор, корицю та мускатний горіх. Додайте нарізані горіхи.

Готовий гарбуз перебийте в чаші блендера в пюре.



Гарбузовий хліб з горіхами / Фото Аліси Купер

Яйця збийте виделкою та додайте до пюре. Влийте екстракт ванілі та перемішайте.

Гарбузову масу перелийте в посуд з сухими інгредієнтами.

Розтопіть вершкове масло та влийте його до тіста. Знову перемішайте тісто лопаткою.

Змастіть форму для випікання хліба маслом та посипте борошном. Викладіть тісто та випікайте в духовці протягом 50 – 60 хвилин при 170 градусах.

Готовий гарбузовий хліб охолодіть та подавайте до столу. Смачного!

Текст публікації Аліси Купер:

ТЫКВА И ОРЕХИ

БЕРЕМ:

тыква 500 грамм сырой, орехи 50 грамм, мука 350 грамм, яйца 3 шт, сахар 230 грамм, соль 1/2 ч л, разрыхлитель 8 грамм, сливочное масло 200 грамм, корица 1,5 ч л, экстракт ванили 2 ч л, мускатный орех 1/2 ч л.

ГОТОВИМ:

Единственное, что может тут показаться сложным — это сделать пюре из тыквы. Для этого кусочки без кожуры кладем на противень и печем при Т170С с обдувом около 40 минут.

В одной миске ПЕРЕМЕШИВАЕМ (это важно) все сухое: мука, соль, разрыхлитель, сахар, корица, мускатный орех, порубленные орехи.

Запеченную тыкву пюрируем блендером. Яйца взбиваем вилкой и смешиваем с тыквой. Добавляем экстракт ванили. Все это добавляем в миску с мукой и перемешиваем.

Сливочное масло топим в сотейнике. Вливаем в тесто и снова все перемешиваем лопаткой.