Шоколадный фондан – вкусная выпечка в основе которой много шоколада. Качество этого десерта определяют по жидкой середине в разрезе пирожного.

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Подавайте фондан к столу горячим. Особенно вкусно он сочетается со свежей малиной и шариком мороженого.

Рецепт шоколадного брауни

Время: 20 минут
Порции: 8


Шоколадный фондан / Фото Яны Станишевской

Приготовление:

  1. Растопите шоколад и масло на водяной бане. Не забывайте постоянно помешивать смесь, чтобы она не подгорела.
  2. В отдельной посуде взбейте яйца с сахаром в пушистую массу.


Продукты на фондан / Фото Яны Станишевской

  1. Тонкой струйкой введите шоколадную массу в яичную и перемешивайте венчиком.
  2. Добавьте соль, муку и снова перемешайте тесто до однородной консистенции.
  3. Смажьте формы для фондана маслом и посыпьте какао.
  4. Заполните формы на 2/3 тестом и отправьте в духовку выпекаться на 7 – 9 минут. Оптимальная температура для фондана 180 градусов.


Шоколадный фондан / Фото Яны Станишевской

  1. Готовую выпечку осторожно достаньте из форм и сразу подавайте к столу. Приятного аппетита!