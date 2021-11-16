Шоколадный фондан – вкусная выпечка в основе которой много шоколада. Качество этого десерта определяют по жидкой середине в разрезе пирожного.

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Подавайте фондан к столу горячим. Особенно вкусно он сочетается со свежей малиной и шариком мороженого.

Рецепт шоколадного брауни

Время: 20 минут

Порции: 8



Шоколадный фондан / Фото Яны Станишевской

Ингредиенты:

– 5 сырых куриных яиц;

– 150 граммов сливочного масла;

– 90 граммов сахара;

– 100 граммов муки;

– щепотка соли;

– какао.

Приготовление:

Растопите шоколад и масло на водяной бане. Не забывайте постоянно помешивать смесь, чтобы она не подгорела. В отдельной посуде взбейте яйца с сахаром в пушистую массу.



Продукты на фондан / Фото Яны Станишевской

Тонкой струйкой введите шоколадную массу в яичную и перемешивайте венчиком. Добавьте соль, муку и снова перемешайте тесто до однородной консистенции. Смажьте формы для фондана маслом и посыпьте какао. Заполните формы на 2/3 тестом и отправьте в духовку выпекаться на 7 – 9 минут. Оптимальная температура для фондана 180 градусов.



Шоколадный фондан / Фото Яны Станишевской