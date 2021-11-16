Шоколадний фондан – смачна випічка в основі якої багато шоколаду. Якість цього десерту визначають за рідкою серединою в розрізі тістечка.
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Подавайте фондан до столу гарячим. Особливо смачно він поєднується зі свіжою малиною та кулькою морозива.
Рецепт шоколадного брауні
- Час: 20 хвилин
- Порції: 8
Шоколадний фондан / Фото Яни Станішевської
Приготування:
- Розтопіть шоколад та масло на водяній бані. Не забувайте постійно помішувати суміш, щоб вона не підгоріла.
- В окремому посуді збийте яйця з цукром в пухнасту масу.
Продукти на фондан / Фото Яни Станішевської
- Тонкою цівкою введіть шоколадну масу до яєчної та перемішуйте вінчиком.
- Додайте сіль, борошно та знову перемішайте тісто до однорідної консистенції.
- Змастіть форми для фондану маслом та посипте какао.
- Заповніть форми на 2/3 тістом та відправте в духовку випікатися на 7 – 9 хвилин. Оптимальна температура для фондану 180 градусів.
Шоколадний фондан / Фото Яни Станішевської
- Готову випічку обережно дістаньте з форм та одразу подавайте до столу. Смачного!