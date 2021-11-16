Готовим шоколадный фондан по рецепту Яны Станишевской
16 ноября 2021 , 15:26Читати новину українською
Источник:инстаграм Яны Станишевской
Если вы обожаете шоколадные десерты, так же как и мы – фондан, то, что вам нужно. Жидкая шоколадная серединка, нежное тесто и хрустящая корочка – идеальный вариант выпечки на каждый день.
Шоколадный фондан – вкусная выпечка в основе которой много шоколада. Качество этого десерта определяют по жидкой середине в разрезе пирожного.
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Подавайте фондан к столу горячим. Особенно вкусно он сочетается со свежей малиной и шариком мороженого.
Рецепт шоколадного брауни
Время: 20 минут
Порции: 8
Шоколадный фондан / Фото Яны Станишевской
– 5 сырых куриных яиц;
– 150 граммов сливочного масла;
– 90 граммов сахара;
– 100 граммов муки;
– щепотка соли;
– какао.
Приготовление:
- Растопите шоколад и масло на водяной бане. Не забывайте постоянно помешивать смесь, чтобы она не подгорела.
- В отдельной посуде взбейте яйца с сахаром в пушистую массу.
Продукты на фондан / Фото Яны Станишевской
- Тонкой струйкой введите шоколадную массу в яичную и перемешивайте венчиком.
- Добавьте соль, муку и снова перемешайте тесто до однородной консистенции.
- Смажьте формы для фондана маслом и посыпьте какао.
- Заполните формы на 2/3 тестом и отправьте в духовку выпекаться на 7 – 9 минут. Оптимальная температура для фондана 180 градусов.
Шоколадный фондан / Фото Яны Станишевской
- Готовую выпечку осторожно достаньте из форм и сразу подавайте к столу. Приятного аппетита!