Готовим сырники по-новому: полезный рецепт от диетолога
21 сентября 2021 , 18:17Читати новину українською
Источник:інстаграм Світлани Фус
Сырники – очень частый гость на столах украинцев. Но даже при их приготовлении можно не соблюдать устоявшиеся традиции, а попробовать новые рецепты.
Диетолог Светлана Фус поделилась особенным рецептом сырников. Они могут порадовать не только ярким вкусом, но и хорошим влиянием на фигуру и здоровье.
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Ингредиенты и рецепт этих сырников очень простые, но результат точно заставит вас приготовить их снова.
Сырники – всегда отличный вариант для трапезы / Фото Unsplash
Ингредиенты
- куриное яйцо - 2 штуки;
- сыр 5 – 9% – 500 грамм;
- сахар или сахарозаменитель – 20 грам;
- манная крупа – 50 грамм;
- кокосовая стружка – 60 грамм;
- оливковое масло – чайная ложка.
Приготовление
- Устанавливаем духовку на температуру 160 – 180 градусов.
- Взбиваем яйца с сахаром до плотной пены.
- Добавляем сыр, продолжая взбивать смесь, и масло.
- Так же всыпаем манную крупу и кокосовую стружку, не выключая миксер.
- Формируем сырники и выкладываем их на противень. Выпекаем около 30 минут.