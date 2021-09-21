Готовим сырники по-новому: полезный рецепт от диетолога

21 сентября 2021 , 18:17
Читати новину українською

Источник:

інстаграм Світлани Фус

Сырники – очень частый гость на столах украинцев. Но даже при их приготовлении можно не соблюдать устоявшиеся традиции, а попробовать новые рецепты.

Диетолог Светлана Фус поделилась особенным рецептом сырников. Они могут порадовать не только ярким вкусом, но и хорошим влиянием на фигуру и здоровье.

Интересно Детские блюда с курицей на каждый день: сочные митболы, нагетсы и котлеты с сырной начинкой

Ингредиенты и рецепт этих сырников очень простые, но результат точно заставит вас приготовить их снова.

Сырники всегда отличный вариант для трапезы / Фото Unsplash

Ингредиенты

  • куриное яйцо - 2 штуки;
  • сыр 5 – 9% – 500 грамм;
  • сахар или сахарозаменитель – 20 грам;
  • манная крупа – 50 грамм;
  • кокосовая стружка – 60 грамм;
  • оливковое масло – чайная ложка.

Приготовление

  1. Устанавливаем духовку на температуру 160 – 180 градусов.
  2. Взбиваем яйца с сахаром до плотной пены.
  3. Добавляем сыр, продолжая взбивать смесь, и масло.
  4. Так же всыпаем манную крупу и кокосовую стружку, не выключая миксер.
  5. Формируем сырники и выкладываем их на противень. Выпекаем около 30 минут.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська