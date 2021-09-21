Готовим сырники по-новому: полезный рецепт от диетолога

Сырники – очень частый гость на столах украинцев. Но даже при их приготовлении можно не соблюдать устоявшиеся традиции, а попробовать новые рецепты.

Диетолог Светлана Фус поделилась особенным рецептом сырников. Они могут порадовать не только ярким вкусом, но и хорошим влиянием на фигуру и здоровье.

Интересно Детские блюда с курицей на каждый день: сочные митболы, нагетсы и котлеты с сырной начинкой

Ингредиенты и рецепт этих сырников очень простые, но результат точно заставит вас приготовить их снова.

Сырники – всегда отличный вариант для трапезы / Фото Unsplash

Ингредиенты

куриное яйцо - 2 штуки;

сыр 5 – 9% – 500 грамм;

сахар или сахарозаменитель – 20 грам;

манная крупа – 50 грамм;

кокосовая стружка – 60 грамм;

оливковое масло – чайная ложка .

Приготовление