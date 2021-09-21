Дієтолог Світлана Фус поділилася особливим рецептом сирників. Вони можуть потішити не лише яскравим смаком, а й гарним впливом на фігуру та здоров'я.
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Інгредієнти та рецепт цих сирників дуже прості, але результат точно змусить вас приготувати їх знову.
Сирники – завжди чудовий варіант для трапези / Фото Unsplash
Інгредієнти
- куряче яйце – 2 штуки;
- сир 5 – 9% – 500 грам;
- цукор або цукрозамінник – 20 г;
- манна крупа – 50 грам;
- кокосова стружка – 60 грам;
- оливкова олія — чайна ложка.
Приготування
- Встановлюємо духовку на температуру 160 – 180 градусів.
- Збиваємо яйця з цукром до щільної піни.
- Додаємо сир, продовжуючи збивати суміш, та олію.
- Так само додаємо манну крупу і кокосову стружку, не вимикаючи міксер.
- Формуємо сирники та викладаємо їх на деко. Випікаємо близько 30 хвилин.