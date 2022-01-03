Готовимся с детьми к Рождеству: украшаем имбирное печенье

Украшение имбирного печенья – один из самых приятных ритуалов перед Рождеством. Посмотрите, как украсить печенье, чтобы оно выглядело сказочным и создавало праздничное настроение.

Для того, чтобы создать праздничную атмосферу в доме, стоит привлечь деток к приготовлению украшений самостоятельно. Имбирным печеньем можно полакомиться за чаем, украсить им елку или завернуть в подарочный набор и подарить друзьям.

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Чтобы приготовить красивое имбирное печенье, необходим кондитерский рукав, глазурь, красители. Приготовьтесь к веселью!

Рецепт королевской глазури

Время: 20 минут

Вкусные украшения / Фото unsplash

Ингредиенты

340 грамм сахарной пудры;

2 столовые ложки порошка безе;

100 миллилитров воды;

гелевые красители.

Приготовление

Насыпьте порошок безе в чашу кухонного комбайна и влейте воду. Взбивайте несколько минут кончиком, который обычно используется для яичных белков. Масса должна стать пышной. Этот процесс можно воспроизвести с помощью миксера. Затем к полученной массе добавьте сахарную пудру и взбивайте еще минутку, пока образуется однородная, крепкая масса (глазурь должна прилипать к кончику для взбивания). В конце добавьте в смесь немного воды. Королевская глазурь должна быть достаточно плотной, но хорошо намазываться. Разделите глазурь на порции и добавьте каждого цвета. Можно использовать массу и без красителей – она белая, поэтому будет красиво контрастировать с темно-коричневыми пряниками.

Как украсить имбирное печенье – идеи

1. Звездочки

Все, что вам нужно сделать, это обвести контур иглой или кондитерским рукавом с тонким наконечником, затем тщательно его заполнить. Не поливайте слишком много глазури, чтобы она не перелилась за края.

Сначала налейте меньше и, если нужно, размажьте зубочисткой. Начните украшать декоративную звезду с разметки контура. Затем нарисуйте три линии, которые будут пересекаться посередине. Посредине сделайте звездочку. Завершите украшение несколькими точками.

Красивое печенье / Фото unsplash

2. Елка

Начните с обводки контура елки. Затем проведите через его центр 3 ланцетовидные дуги. Украсьте каждую из них несколькими точками.

Рождественское украшение / Фото unsplash

3. Имбирный человечек

Начните с того, что нарисуйте ему красные шорты с подтяжками. Пока красная глазурь становится жестче, нарисуйте зеленый бантик, черные глаза и белую улыбку. Нарисуйте струящиеся линии на ручках и ножках. Украсьте шорты, проведя линию по ширине и добавив две точки, похожие на пуговицы.

Также отличным вариантом будет украсить имбирного человечка белой глазурью – обведите контур печенья, нарисуйте пуговицы, глаза и улыбку.

Волшебный вид / Фото unsplash

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