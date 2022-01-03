Готовимся с детьми к Рождеству: украшаем имбирное печенье
Источник:24 канал
Украшение имбирного печенья – один из самых приятных ритуалов перед Рождеством. Посмотрите, как украсить печенье, чтобы оно выглядело сказочным и создавало праздничное настроение.
Для того, чтобы создать праздничную атмосферу в доме, стоит привлечь деток к приготовлению украшений самостоятельно. Имбирным печеньем можно полакомиться за чаем, украсить им елку или завернуть в подарочный набор и подарить друзьям.
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Чтобы приготовить красивое имбирное печенье, необходим кондитерский рукав, глазурь, красители. Приготовьтесь к веселью!
Рецепт королевской глазури
Время: 20 минут
Ингредиенты
- 340 грамм сахарной пудры;
- 2 столовые ложки порошка безе;
- 100 миллилитров воды;
- гелевые красители.
Приготовление
- Насыпьте порошок безе в чашу кухонного комбайна и влейте воду. Взбивайте несколько минут кончиком, который обычно используется для яичных белков. Масса должна стать пышной. Этот процесс можно воспроизвести с помощью миксера.
- Затем к полученной массе добавьте сахарную пудру и взбивайте еще минутку, пока образуется однородная, крепкая масса (глазурь должна прилипать к кончику для взбивания).
- В конце добавьте в смесь немного воды.
- Королевская глазурь должна быть достаточно плотной, но хорошо намазываться. Разделите глазурь на порции и добавьте каждого цвета.
- Можно использовать массу и без красителей – она белая, поэтому будет красиво контрастировать с темно-коричневыми пряниками.
Как украсить имбирное печенье – идеи
1. Звездочки
Все, что вам нужно сделать, это обвести контур иглой или кондитерским рукавом с тонким наконечником, затем тщательно его заполнить. Не поливайте слишком много глазури, чтобы она не перелилась за края.
Сначала налейте меньше и, если нужно, размажьте зубочисткой. Начните украшать декоративную звезду с разметки контура. Затем нарисуйте три линии, которые будут пересекаться посередине. Посредине сделайте звездочку. Завершите украшение несколькими точками.
2. Елка
Начните с обводки контура елки. Затем проведите через его центр 3 ланцетовидные дуги. Украсьте каждую из них несколькими точками.
3. Имбирный человечек
Начните с того, что нарисуйте ему красные шорты с подтяжками. Пока красная глазурь становится жестче, нарисуйте зеленый бантик, черные глаза и белую улыбку. Нарисуйте струящиеся линии на ручках и ножках. Украсьте шорты, проведя линию по ширине и добавив две точки, похожие на пуговицы.
Также отличным вариантом будет украсить имбирного человечка белой глазурью – обведите контур печенья, нарисуйте пуговицы, глаза и улыбку.
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