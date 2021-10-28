Готовимся к Хеллоуину: рецепт сладких "привидений" из меренги
28 октября 2021 , 15:01Читати новину українською
Источник:my baking addiction
Ищете вкусные и интересные сладости на Хеллоуин? У нас есть для вас милые "привидения" из меренги (безе). Правда, на их приготовление уйдет несколько часов, но результат того стоит. И детям понравится!
До Хеллоуина осталось несколько дней. Пора подобрать интересные сладости к празднику. Хеллоуинские "привидения" – отличное решение к празднику. К тому же они невероятно вкусные!
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Рецепт сладких "привидений" из меренги (безе)
- Время: 4 – 6 часов
- Порции: 8 – 10
Хеллоуинские "привидения" / Фото my baking addiction
– 4 сырых яичных белка;
– 2 ч. л. лимонного сока;
– ¾ стак. сахара;
– ½ ч. л. ванильного экстракта;
– сахарные глаза (можно приобрести в кондитерском магазине).
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 100 – 120 градусов.
- Застелите противень слоем пергамента или используйте силиконовый коврик.
- В большой миске взбейте яичные белки с лимонным соком, ванильным экстрактом и сахаром с помощью миксера на средней скорости.
Хеллоуинские "привидения" / Фото my baking addiction
- Через 6 – 7 минут, когда белки взобьются до устойчивых пиков, они готовы к дальнейшему использованию.
- Переложите белковую массу в кондитерский мешок с круглой насадкой и отсадите на противень или коврик трубочки.
- Отправьте рубочки из меренги в духовку сушиться на 80 – 90 минут.
- Каждому "привидению" сделайте из конфет "глаза".
- Выключите духовку. Оставьте "привидения" в духовке еще на нескольких часов – досушиваться.
Хеллоуинские "привидения" / Фото my baking addiction
- "Привидения" будут храниться при комнатной температуре до 3 дней.
Веселого Хеллоуина и приятного аппетита!