Готовимся к Хеллоуину: рецепт сладких "привидений" из меренги

28 октября 2021 , 15:01
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Источник:

my baking addiction

Ищете вкусные и интересные сладости на Хеллоуин? У нас есть для вас милые "привидения" из меренги (безе). Правда, на их приготовление уйдет несколько часов, но результат того стоит. И детям понравится!

До Хеллоуина осталось несколько дней. Пора подобрать интересные сладости к празднику. Хеллоуинские "привидения" – отличное решение к празднику. К тому же они невероятно вкусные!

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Рецепт сладких "привидений" из меренги (безе)

  • Время: 4 – 6 часов
  • Порции: 8 – 10


Хеллоуинские "привидения"​ / Фото my baking addiction

Ингредиенты:
– 4 сырых яичных белка;
– 2 ч. л. лимонного сока;
– ¾ стак. сахара;
– ½ ч. л. ванильного экстракта;
– сахарные глаза (можно приобрести в кондитерском магазине).

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 100 – 120 градусов.
  1. Застелите противень слоем пергамента или используйте силиконовый коврик.
  1. В большой миске взбейте яичные белки с лимонным соком, ванильным экстрактом и сахаром с помощью миксера на средней скорости.


Хеллоуинские "привидения"​ / Фото my baking addiction

  1. Через 6 – 7 минут, когда белки взобьются до устойчивых пиков, они готовы к дальнейшему использованию.
  1. Переложите белковую массу в кондитерский мешок с круглой насадкой и отсадите на противень или коврик трубочки.
  1. Отправьте рубочки из меренги в духовку сушиться на 80 – 90 минут.
  1. Каждому "привидению" сделайте из конфет "глаза".
  1. Выключите духовку. Оставьте "привидения" в духовке еще на нескольких часов – досушиваться.


Хеллоуинские "привидения"​ / Фото my baking addiction

  1. "Привидения" будут храниться при комнатной температуре до 3 дней.

Веселого Хеллоуина и приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак