До Геловіну залишилося кілька днів. Саме час обирати цікаві солодощі до свята. Геловінські "привиди" – відмінне рішення до свята, а ще вони неймовірно смачні.

Читайте також Bocuse d'Or Ukraine: як під Києвом випробовували найкращих кухарів України

Рецепт солодких "привидів" із меренги (безе)

Час: від 4 – 6 годин

Порції: 8 – 10


Геловінські "привиди"​ / Фото my baking addiction

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 100 – 120 градусів.
  1. Застеліть деко харчовим пергаменту або силіконовим килимком.
  1. У великій мисці збийте яєчні білки з лимонним соком, ванільним екстрактом та цукром за допомогою міксера на середній швидкості.


Геловінські "привиди"​ / Фото my baking addiction

  1. Через 6 – 7 хвилин, коли білки зіб'ються до стійких піків, вони готові до подальшого використання.
  1. Перекладіть білкову масу в кондитерський мішок із круглою насадкою й відсадіть на пергамент чи килимок трубочки.
  1. Відправте трубочки з меренги до духовки сушитися на 80 – 90 хвилин.
  1. Кожному "привидові" зробіть із цукерок "очі".
  1. Вимкніть духовку. Залиште "привидів" у духовці ще на кілька годин – досушуватися.


Геловінські "привиди"​ / Фото my baking addiction

  1. "Привиди" зберігатимуться при кімнатній температурі до 3 днів.

Веселого й смачного Геловіна!