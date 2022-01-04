Готовимся к Сочельнику: оригинальный рецепт глив

Традиционно на Сочельник в Украине принято подавать грибы. По древней украинской традиции грибы символизируют продолжение рода. Одним из наиболее доступных видов грибов являются гливы. О том, как их вкусно приготовить, читайте в нашем материале.

Гливы – это грибы, известные много лет в украинской кухне. Они ценятся своим нежным вкусом и особенной текстурой. Благодаря способности впитывать вкусы маринадов или специй, правильно приготовленная глива может обманчиво напоминать мясо.

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Эти грибы не только очень вкусны, но и полны оздоровительных свойств.

Рецепт гливы в масле

Вы можете дополнить этот универсальный рецепт сотней способов: добавьте лук и чеснок, замените бальзамическим яблочный уксус и так далее.

Время: 1 час

Порций: 4

Великолепная закуска / Фото Сьогодні

Ингредиенты:

250 грамм глив;

300 миллилитров оливкового масла;

сок из 1 лимона;

2 столовые ложки яблочного уксуса;

2 столовые ложки соевого соуса;

2 столовые ложки кленового сиропа, финикового сиропа, акации или домашнего сахарного сиропа;

душистый перец;

лавровый лист;

соль.

Приготовление: