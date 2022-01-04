Гливы – это грибы, известные много лет в украинской кухне. Они ценятся своим нежным вкусом и особенной текстурой. Благодаря способности впитывать вкусы маринадов или специй, правильно приготовленная глива может обманчиво напоминать мясо.

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Эти грибы не только очень вкусны, но и полны оздоровительных свойств.

Рецепт гливы в масле

Вы можете дополнить этот универсальный рецепт сотней способов: добавьте лук и чеснок, замените бальзамическим яблочный уксус и так далее.

Время: 1 час
Порций: 4

Великолепная закуска / Фото Сьогодні

Ингредиенты:

  • 250 грамм глив;
  • 300 миллилитров оливкового масла;
  • сок из 1 лимона;
  • 2 столовые ложки яблочного уксуса;
  • 2 столовые ложки соевого соуса;
  • 2 столовые ложки кленового сиропа, финикового сиропа, акации или домашнего сахарного сиропа;
  • душистый перец;
  • лавровый лист;
  • соль.

Приготовление:

  1. Обжарьте гливы на огне несколько минут.
  2. Выньте грибы из сковороды и отставьте остывать.
  3. Для этого рецепта подойдет не только оливковое масло, но также льняное, кунжутное или авокадо масло.
  4. Смешайте все ингредиенты для маринада и немного подогрейте их в кастрюле. Они должны быть теплыми, но не горячими, тогда вкусы скорее смешаются.
  5. Гливы и специи достаточно плотно поместите в банку и прикройте сверху душистым перцем и лавровым листом.
  6. Оставьте грибы в холодильнике на 1 – 2 дня.