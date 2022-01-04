Гливы – это грибы, известные много лет в украинской кухне. Они ценятся своим нежным вкусом и особенной текстурой. Благодаря способности впитывать вкусы маринадов или специй, правильно приготовленная глива может обманчиво напоминать мясо.
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Эти грибы не только очень вкусны, но и полны оздоровительных свойств.
Рецепт гливы в масле
Вы можете дополнить этот универсальный рецепт сотней способов: добавьте лук и чеснок, замените бальзамическим яблочный уксус и так далее.
Время: 1 час
Порций: 4
Великолепная закуска / Фото Сьогодні
Ингредиенты:
- 250 грамм глив;
- 300 миллилитров оливкового масла;
- сок из 1 лимона;
- 2 столовые ложки яблочного уксуса;
- 2 столовые ложки соевого соуса;
- 2 столовые ложки кленового сиропа, финикового сиропа, акации или домашнего сахарного сиропа;
- душистый перец;
- лавровый лист;
- соль.
Приготовление:
- Обжарьте гливы на огне несколько минут.
- Выньте грибы из сковороды и отставьте остывать.
- Для этого рецепта подойдет не только оливковое масло, но также льняное, кунжутное или авокадо масло.
- Смешайте все ингредиенты для маринада и немного подогрейте их в кастрюле. Они должны быть теплыми, но не горячими, тогда вкусы скорее смешаются.
- Гливы и специи достаточно плотно поместите в банку и прикройте сверху душистым перцем и лавровым листом.
- Оставьте грибы в холодильнике на 1 – 2 дня.