Гливи – це гриби, відомі багато років в українській кухні. Вони цінуються своїм ніжним смаком та особливою текстурою. Завдяки здатності вбирати смаки маринадів або спецій, правильно приготовлена глива може оманливо нагадувати м’ясо.
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Ці гриби не тільки надзвичайно смачні, але й повні оздоровчих властивостей.
Рецепт гливи в олії
Ви можете доповнити цей універсальний рецепт сотнею способів: додайте цибулю і часник, замініть яблучний оцет бальзамічним тощо.
Час: 1 година
Порцій: 4
Чудова закуска / Фото Сьогодні
Інгредієнти:
- 250 грам глив;
- 300 мілілітрів оливкової олії;
- сік з 1 лимона;
- 2 столові ложки яблучного оцту;
- 2 столові ложки соєвого соусу;
- 2 столові ложки кленового сиропу, фінікового сиропу, акації або домашнього цукрового сиропу;
- запашний перець;
- лавровий лист;
- сіль.
Приготування:
- Обсмажте гливи на вогні кілька хвилин.
- Вийміть гриби зі сковороди і відставте вистигати.
- Для цього рецепту підійде не тільки оливкова олія, а також лляна, кунжутна або авокадо олія.
- Змішайте всі інгредієнти для маринаду і злегка підігрійте їх в каструлі. Вони повинні бути теплими, але не гарячими – тоді смаки скоріше змішаються.
- Гливи та спеції досить щільно помістіть в банку і прикрийте зверху запашним перцем та лавровим листом.
- Залиште гриби у холодильнику на 1 – 2 доби.