Гливи – це гриби, відомі багато років в українській кухні. Вони цінуються своїм ніжним смаком та особливою текстурою. Завдяки здатності вбирати смаки маринадів або спецій, правильно приготовлена глива може оманливо нагадувати м’ясо.

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Ці гриби не тільки надзвичайно смачні, але й повні оздоровчих властивостей.

Рецепт гливи в олії

Ви можете доповнити цей універсальний рецепт сотнею способів: додайте цибулю і часник, замініть яблучний оцет бальзамічним тощо.

Час: 1 година
Порцій: 4

Чудова закуска / Фото Сьогодні

Інгредієнти:

  • 250 грам глив;
  • 300 мілілітрів оливкової олії;
  • сік з 1 лимона;
  • 2 столові ложки яблучного оцту;
  • 2 столові ложки соєвого соусу;
  • 2 столові ложки кленового сиропу, фінікового сиропу, акації або домашнього цукрового сиропу;
  • запашний перець;
  • лавровий лист;
  • сіль.

Приготування:

  1. Обсмажте гливи на вогні кілька хвилин.
  2. Вийміть гриби зі сковороди і відставте вистигати.
  3. Для цього рецепту підійде не тільки оливкова олія, а також лляна, кунжутна або авокадо олія.
  4. Змішайте всі інгредієнти для маринаду і злегка підігрійте їх в каструлі. Вони повинні бути теплими, але не гарячими – тоді смаки скоріше змішаються.
  5. Гливи та спеції досить щільно помістіть в банку і прикрийте зверху запашним перцем та лавровим листом.
  6. Залиште гриби у холодильнику на 1 – 2 доби.