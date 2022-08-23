Благодаря такой специальной овощной приправе за несколько минут можно приготовить суп, рагу или соус. Эта домашняя приправа не только украсит ваши блюда, но и значительно ускорит их приготовление.

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Рецепт овощной приправы на зиму

Время: 1,5 часа
Порций: более 10

Заготовка к зиме / Фото harchi

Ингредиенты:

  • 1 сельдерей;
  • 2 пучка петрушки;
  • 2 пучка укропа;
  • 3 гроздья любистки;
  • 100 миллилитров масла;
  • 30 грамм соли;
  • 3 горошины душистого перца;
  • 3 лавровых листа;
  • 2 щепотки черного молотого перца;
  • 2 щепотки куркумы.

Приготовление:

  1. Помойте и обсушите укроп, петрушку и сельдерей.
  2. Овощи очистите от кожуры и нарежьте небольшими кусочками.
  3. Перемелите в мясорубке сельдерей, петрушку, укроп.
  4. На дно широкой кастрюли налейте растительное масло и тушите все овощи около 20 минут, периодически помешивая. Когда они станут мягкими, приправьте по вкусу растертыми в ступке специями.
  5. Горячую пасту разложите по небольшим баночкам и плотно закрутите. Выложите на противень, поставить в разогретую до 130 градусов духовку и пастеризуйте около 1 часа. После открытия баночки храните только в холодильнике.