Завдяки такій особливій овочевій приправі за кілька хвилин можна приготувати суп, рагу або соус. Ця домашня приправа не тільки прикрасить ваші страви, але і значно прискорить їх приготування.
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Рецепт овочевої приправи на зиму
Час: 1,5 години
Порцій: понад 10
Заготовка до зими / Фото harchi
Інгредієнти:
- 1 селера;
- 2 пучки петрушки;
- 2 пучки кропу;
- 3 грона любистку;
- 100 мілілітрів олії;
- 30 грамів солі;
- 3 горошини запашного перцю;
- 3 лаврових листки;
- 2 щіпки чорного меленого перцю;
- 2 щіпки куркуми.
Приготування:
- Помийте та обсушіть кріп, петрушку та селеру.
- Овочі очистіть від шкірки та наріжте невеликими шматочками.
- Перемеліть у м’ясорубці селеру, петрушку, кріп.
- На дно широкої каструлі налийте олію та тушкуйте всі овочі близько 20 хвилин, періодично помішуючи. Коли вони стануть м'якими, приправте до смаку розтертими у ступці спеціями.
- Гарячу пасту розкладіть по невеликих баночках і щільно закрутіть. Викладіть на деко, поставити в розігріту до 130 градусів духовку і пастеризуйте близько 1 години. Після відкриття баночки зберігайте тільки в холодильнику.