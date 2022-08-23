Завдяки такій особливій овочевій приправі за кілька хвилин можна приготувати суп, рагу або соус. Ця домашня приправа не тільки прикрасить ваші страви, але і значно прискорить їх приготування.

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Рецепт овочевої приправи на зиму

Час: 1,5 години
Порцій: понад 10

Заготовка до зими / Фото harchi

Інгредієнти:

  • 1 селера;
  • 2 пучки петрушки;
  • 2 пучки кропу;
  • 3 грона любистку;
  • 100 мілілітрів олії;
  • 30 грамів солі;
  • 3 горошини запашного перцю;
  • 3 лаврових листки;
  • 2 щіпки чорного меленого перцю;
  • 2 щіпки куркуми.

Приготування:

  1. Помийте та обсушіть кріп, петрушку та селеру.
  2. Овочі очистіть від шкірки та наріжте невеликими шматочками.
  3. Перемеліть у м’ясорубці селеру, петрушку, кріп.
  4. На дно широкої каструлі налийте олію та тушкуйте всі овочі близько 20 хвилин, періодично помішуючи. Коли вони стануть м'якими, приправте до смаку розтертими у ступці спеціями.
  5. Гарячу пасту розкладіть по невеликих баночках і щільно закрутіть. Викладіть на деко, поставити в розігріту до 130 градусів духовку і пастеризуйте близько 1 години. Після відкриття баночки зберігайте тільки в холодильнику.