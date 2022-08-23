Как сохранить укроп и петрушку на зиму: готовим особую овощную приправу
23 августа 2022 , 21:46Читати новину українською
Источник:moje gotowanie
Перетертые овощи на зиму – это натуральное основание для всех видов блюд, как мясных, так и вегетарианских. Такую отборную коллекцию вкусов и ароматов нужно всегда иметь под рукой.
Благодаря такой специальной овощной приправе за несколько минут можно приготовить суп, рагу или соус. Эта домашняя приправа не только украсит ваши блюда, но и значительно ускорит их приготовление.
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Рецепт овощной приправы на зиму
Время: 1,5 часа
Порций: более 10
Ингредиенты:
- 1 сельдерей;
- 2 пучка петрушки;
- 2 пучка укропа;
- 3 гроздья любистки;
- 100 миллилитров масла;
- 30 грамм соли;
- 3 горошины душистого перца;
- 3 лавровых листа;
- 2 щепотки черного молотого перца;
- 2 щепотки куркумы.
Приготовление:
- Помойте и обсушите укроп, петрушку и сельдерей.
- Овощи очистите от кожуры и нарежьте небольшими кусочками.
- Перемелите в мясорубке сельдерей, петрушку, укроп.
- На дно широкой кастрюли налейте растительное масло и тушите все овощи около 20 минут, периодически помешивая. Когда они станут мягкими, приправьте по вкусу растертыми в ступке специями.
- Горячую пасту разложите по небольшим баночкам и плотно закрутите. Выложите на противень, поставить в разогретую до 130 градусов духовку и пастеризуйте около 1 часа. После открытия баночки храните только в холодильнике.