Лимончелло – довольно простое в приготовлении. Вы обязательно справитесь с этим процессом.

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Лимончелло – пошаговый рецепт

  • Время: 30 минут
  • Порций: 5

Приготовление:

  1. Снимите цедру с лимонов, поместите ее в банку и добавьте водку.
  2. Настаивайте цедру на водке 3 дня в теплом месте.
  3. После этого выжмите сок из лимонов и добавьте сахар.
  4. Нагрейте смесь до растворения сахара, но не доводите до кипения.
  5. Процедите сироп и добавьте в водочную настойку. Лучше всего лимончелло пить холодным.