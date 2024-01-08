Лімончелло – доволі просте у приготуванні. Ви неодмінно справитесь із цим процесом.

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Лімончелло – покроковий рецепт

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 5

Приготування:

  1. Зніміть з лимонів цедру, помістіть її у банку та додайте горілку.
  2. Настоюйте цедру на горілці 3 дні в теплому місці.
  3. Після цього вичавіть сік з лимонів та додайте цукор.
  4. Нагрійте суміш до розчинення цукру, але не доводьте до кипіння.
  5. Процідіть сироп та додайте його в горілчану настоянку. Найкраще лімончелло смакує холодним.