В частности, рекомендуем попробовать приготовить этот салат. Его интересная заправка вас приятно поразит.
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Салат из свеклы
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Свеклу предварительно запеките. Тщательно вымойте, заверните в фольгу и поместите в разогретую до 200 градусов духовку на 1 час 20 минут. Дайте остыть и почистьте.
- Яблоко почистьте, нарежьте соломкой, побрызгайте лимонным соком и перемешайте.
- Смешайте мед, французскую горчицу, чеснок, пропущенный через пресс, оливковое масло.
- Свеклу натрите на терку и отправьте к яблокам, добавьте отварную фасоль, корейскую морковь и семена подсолнечника.
- Посолите, поперчите, приправьте приготовленной заправкой и тщательно перемешайте.