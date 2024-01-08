В частности, рекомендуем попробовать приготовить этот салат. Его интересная заправка вас приятно поразит.

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Салат из свеклы

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Свеклу предварительно запеките. Тщательно вымойте, заверните в фольгу и поместите в разогретую до 200 градусов духовку на 1 час 20 минут. Дайте остыть и почистьте.
  2. Яблоко почистьте, нарежьте соломкой, побрызгайте лимонным соком и перемешайте.
  3. Смешайте мед, французскую горчицу, чеснок, пропущенный через пресс, оливковое масло.
  4. Свеклу натрите на терку и отправьте к яблокам, добавьте отварную фасоль, корейскую морковь и семена подсолнечника.
  5. Посолите, поперчите, приправьте приготовленной заправкой и тщательно перемешайте.