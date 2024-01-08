Незабываемый вкус Италии: как приготовить самое настоящее лимончелло прямо у себя дома
8 января 2024, 23:10Читати новину українською
Источник:tsukatnata
Лимончелло является самым любимым алкогольным напитком в Италии. Его побеждает разве что вино.
Лимончелло – довольно простое в приготовлении. Вы обязательно справитесь с этим процессом.
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Лимончелло – пошаговый рецепт
- Время: 30 минут
- Порций: 5
– 6 лимонов;
– 0,5 литра водки;
– 0,5 килограмма сахара.
Приготовление:
- Снимите цедру с лимонов, поместите ее в банку и добавьте водку.
- Настаивайте цедру на водке 3 дня в теплом месте.
- После этого выжмите сок из лимонов и добавьте сахар.
- Нагрейте смесь до растворения сахара, но не доводите до кипения.
- Процедите сироп и добавьте в водочную настойку. Лучше всего лимончелло пить холодным.