Шедевр французской кухни на вашем столе: бюджетный рецепт ароматного лукового супа
Источник:Shuba
Луковый суп – это классическое французское блюдо, которое имеет древнее происхождение. Его начали активно готовить еще в 17 веке.
Лук, бульон, французский багет и сыр – 4 простых ингредиента, которые являются основой этого супа. Однако вам совсем необязательно посещать парижское бистро, чтобы его отведать, ведь приготовить это блюдо может каждый.
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Рецепт лукового супа
- Время: 1 час 50 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 10 луковиц;
– 4 столовые ложки масла;
– 1 чайная ложка сахара;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 1 столовая ложка муки;
– 1 чайная ложка тимьяна;
– соль, черный молотый перец по вкусу;
– 1300 миллилитров говяжьего бульона;
– 125 миллилитров хереса.
Для сырных тостов:
– 1 багет;
– 120 граммов сыра грюер.
Приготовление:
- Лук почистьте и нарежьте тонкими полукольцами. В большой кастрюле с толстым дном хорошо разогрейте сливочное масло и выложите туда же нарезанный лук.
- Когда лук начнет терять жидкость, добавьте 1 чайную ложку сахара и немного растительного масла, чтобы подсолнечное масло не подгорело. Готовьте, помешивая.
- Через час, когда лук карамелизируется, всыпьте 1 столовую ложку муки, влейте 125 миллилитров хереса, коньяка или белого вина, а затем добавьте говяжий бульон, чабрец, крупную щепотку соли и черного перца. Готовьте еще 30 минут, помешивая.
- Приготовьте сырные тосты для подачи. Выложите нарезанный кусочками багет на противень и запекайте 5 минут в разогретой до 220 градусов духовке.
- Разлейте суп по тарелкам, в которых можно запекать, выложите по 2 гренки и посыпьте тертым сыром. Поставьте тарелки на противень и отправьте в разогретую духовку. Готовьте 10 минут, чтобы сыр расплавился.