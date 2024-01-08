Вы вполне можете справиться своими силами. Готовить хинкали совсем не сложно.
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Рецепт настоящих хинкали
- Время: 1,5 – 2 часа
- Порции: 2
Приготовление:
- В просеянную муку влейте ледяную воду, уксус и добавьте немного соли. Осторожно все перемешайте ложкой, затем высыпьте на стол и начните вымешивать тесто. Тесто будет очень плотным. Соберите все в шар и интенсивно вымешивайте не менее 5 минут.
- Заверните тесто пищевой пленкой и положите в холодильник минимум на 30 минут. После этого оно станет более эластичным.
- Раскатайте тесто в большой пласт. Вырежьте кружочки и накройте их пищевой пленкой. По одному раскатывайте до нужной толщины. Тесто должно быть очень тоненьким, но не прозрачным.
- Для начинки лук, зелень, соль, перец измельчите с помощью блендера или ножа. Затем добавьте все это в фарш, налейте воду и тщательно перемешайте.
- Начинку выложите по центру теста, а края осторожно соберите, формируя хинкали. Хорошо защепите все складочки и подрежьте вершок, чтобы было красивее.
- Варите хинкали в кипящей подсоленной воде 7 – 10 минут, постоянно помешивая. Погружать их нужно хвостиками вниз, предварительно сделав водоворот.