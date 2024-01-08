Цибуля, бульйон, французький багет і сир – 4 прості інгредієнти, які є основою цього супу. Проте вам зовсім необов'язково відвідувати паризьке бістро, щоб його скуштувати, адже приготувати цю страву може кожен.

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Рецепт цибулевого супу

Час : 1 година 50 хвилин

: 1 година 50 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 10 цибулин;

– 4 столові ложки масла;

– 1 чайна ложка цукру;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 1 столова ложка борошна;

– 1 чайна ложка чебрецю;

– сіль, чорний мелений перець до смаку;

– 1300 мілілітрів яловичого бульйону;

– 125 мілілітрів хересу. Для сирних тостів:

– 1 багет;

– 120 грамів сиру грюєр.

Приготування:

Цибулю почистьте та наріжте тонкими півкільцями. У великій каструлі з товстим дном добре розігрійте вершкове масло та викладіть туди ж нарізану цибулю. Коли цибуля почне втрачати рідину, додайте 1 чайну ложку цукру та трохи олії, щоб масло не підгоріло. Готуйте, помішуючи. Через годину, коли цибуля карамелізується, всипте 1 столову ложку борошна, влийте 125 мілілітрів хересу, коньяку або білого вина, а потім додайте яловичий бульйон, чебрець, велику дрібку солі та чорного перцю. Готуйте ще 30 хвилин, помішуючи. Приготуйте сирні тости для подачі. Викладіть нарізаний шматочками багет на деко та запікайте 5 хвилин у розігрітій до 220 градусів духовці. Розлийте суп по тарілках, в яких можна запікати, викладіть по 2 грінки та посипте тертим сиром. Поставте тарілки на деко і відправте в розігріту духовку. Готуйте 10 хвилин, аби сир розплавився.

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