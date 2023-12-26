Вы забудете о бульоне: секреты приготовления лучшего мисо-супа от настоящей японки
26 декабря 2023, 23:20Читати новину українською
Источник:rikochan__japan
Мисо-суп является традиционным японским блюдом. Несмотря на определенную необычность для украинцев, он готовится очень быстро и легко.
Предлагаем приготовить классический мисо-суп. Вы также можете добавить к нему ингредиенты по своему желанию – вареные яйца, лосось, курицу и так далее.
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Как готовить классический мисо-суп
- Время: 30 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 200 граммов тофу;
– 100 граммов грибов шиитаке;
– 8 грамм бульона хондаши или бонито в гранулах;
– 4 грамма сухих водорослей вакаме;
– 60 граммов мисо-пасты;
– 1 столовая ложка соевого соуса.
Приготовление:
- Нарежьте тофу и шиитаке произвольными кусками.
- Вскипятите 800 миллилитров воды. Добавьте хондаши и соевый соус. Если у вас нет хондаши, то влейте еще половину столовой ложки соевого соуса.
- После закипания воды добавьте тофу, шиитаке и вакаме.
- Варите еще 10 минут на среднем огне, после чего выключите его и добавьте мисо-пасту.
- Поставьте медленный огонь. Уже через 10 минут классический мисо-суп будет готов.