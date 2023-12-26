Вы забудете о бульоне: секреты приготовления лучшего мисо-супа от настоящей японки

Мисо-суп является традиционным японским блюдом. Несмотря на определенную необычность для украинцев, он готовится очень быстро и легко.

Предлагаем приготовить классический мисо-суп. Вы также можете добавить к нему ингредиенты по своему желанию – вареные яйца, лосось, курицу и так далее.

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Как готовить классический мисо-суп

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 200 граммов тофу;

– 100 граммов грибов шиитаке;

– 8 грамм бульона хондаши или бонито в гранулах;

– 4 грамма сухих водорослей вакаме;

– 60 граммов мисо-пасты;

– 1 столовая ложка соевого соуса.

Приготовление:

Нарежьте тофу и шиитаке произвольными кусками. Вскипятите 800 миллилитров воды. Добавьте хондаши и соевый соус. Если у вас нет хондаши, то влейте еще половину столовой ложки соевого соуса. После закипания воды добавьте тофу, шиитаке и вакаме. Варите еще 10 минут на среднем огне, после чего выключите его и добавьте мисо-пасту. Поставьте медленный огонь. Уже через 10 минут классический мисо-суп будет готов.