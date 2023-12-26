Пропонуємо приготувати класичний місо-суп. Ви також можете додати до нього інгредієнти за своїм бажанням – варені яйця, лосось, курку тощо.

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Як готувати класичний місо-суп

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 200 грамів тофу;

– 100 грамів грибів шиїтаке;

– 8 грамів бульйону хондаші чи боніто в гранулах;

– 4 грами сухих водоростей вакаме;

– 60 грамів місо-пасти;

– 1 столова ложка соєвого соусу.

Приготування:

Наріжте тофу та шиїтаке довільними шматками. Закип'ятіть 800 мілілітрів води. Додайте хондаші та соєвий соус. Якщо у вас немає хондаші, то влийте ще половину столової ложки соєвого соусу. Після закипання води додайте тофу, шиїтаке та вакаме. Варіть ще 10 хвилин на середньому вогні, після чого вимкніть його і додайте місо-пасту. Поставте на повільний вогонь. Вже через 10 хвилин класичний місо-суп буде готовим.

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