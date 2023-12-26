Пропонуємо приготувати класичний місо-суп. Ви також можете додати до нього інгредієнти за своїм бажанням – варені яйця, лосось, курку тощо.

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Як готувати класичний місо-суп

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Наріжте тофу та шиїтаке довільними шматками.
  2. Закип'ятіть 800 мілілітрів води. Додайте хондаші та соєвий соус. Якщо у вас немає хондаші, то влийте ще половину столової ложки соєвого соусу.
  3. Після закипання води додайте тофу, шиїтаке та вакаме.
  4. Варіть ще 10 хвилин на середньому вогні, після чого вимкніть його і додайте місо-пасту.
  5. Поставте на повільний вогонь. Вже через 10 хвилин класичний місо-суп буде готовим.